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社會 社會焦點 保障人權

「不想馬上洗澡」被怒甩一巴掌！未成年兒堅持提告　家暴父慘了

▲害怕,男孩。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲雲林鍾姓男子在被核發保護令後，明知不可對小孩動手，又因小孩不聽命令就狠甩他一個耳光，被法官判處3月徒刑，可易科罰金。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／雲林報導

雲林一鍾姓男子因家暴前科，7月底剛被核發保護令，9月鍾男在家飲酒後，見未滿12歲的兒子小傑（化名）一直看電視，不聽他命令去洗澡，直接狠甩他1巴掌教訓，小傑腫著臉向阿公告狀，阿公馬上報警處理，小傑也明確表示要提告，鍾男訊後被裁定羈押，並因違反保護令被法官處3月徒刑，可易科罰金9萬元，全案還可上訴。

判決指出，鍾男育有3名未成年子女，在今年9月12日晚上7時許，在房間喝完酒後，因不爽兒子小傑一直看電視，不願聽他命令去洗澡，竟甩了小傑一個耳光，讓小傑的臉頰當場又紅又腫，小傑憤而將被爸爸打一事向阿公告狀，阿公馬上報警處理。

小傑警訊時臉還會痛，證稱「不知道為什麼害怕」，但就是會害怕爸爸，而且也擔心沒人在家時會被爸爸打，並明確表示「我要對鍾XX(父親)提出違反保護令告訴」。因鍾男因有家暴前科，今年7月才剛被法院核發2年保護令，命他不能對小傑動手，並在1年內完成戒酒教育輔導24小時，及親職教育輔導12小時，卻不到2個月就對兒子施行暴力，被檢察官依家暴傷害起訴。

法官認為，鍾男過去有吸毒、公共危險等犯行，難謂素行良好，且他犯後不只一度說謊、否認犯行，在訊問時，還邊笑邊說自己對兒子是正當管教，顯然漠視保護令及他人權益，考量他遭羈押前，在家協助農務等一切情狀，判他犯成年人故意對兒童犯違反保護令罪，處3月徒刑，可易科罰金9萬元，全案還可上訴。

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