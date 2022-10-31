張麗善「20鄉鎮願景親履巡迴」斗南上場　智慧物流冷鏈園區加速前進

▲雲林縣長張麗善｢20鄉鎮願景親履巡迴｣的第五站–斗南鎮於今(31)日展開。（圖／張麗善競選總部提供，下同）

政治中心／綜合報導

雲林縣長張麗善｢20鄉鎮願景親履巡迴｣的第五站–斗南鎮於今(31)日展開，斗南鎮長沈暉勛、縣議員王秋足、縣議員蔡東富與縣議員顏忠義、後援會總會長歐明憲，以及斗南順安宮主委吳啟東與張麗善縣長一同在斗南順安宮前向鄉親報告「斗南鎮政策願景規劃」。

▲▼張麗善縣長與地方要員一同在斗南順安宮前向鄉親報告「斗南鎮政策願景規劃」。





由於斗南有台鐵、台1縣、台78線與中山高速公路經過，是雲林重要的交通節點，因此配合交通系統在斗南設置智慧物流冷鏈園區一直是張麗善縣長的規劃。在配合小東工業區加速開發與建廠、新闢東南東外環道、規劃建設斗南轉運站以、改善台158乙線，以及通盤檢討斗南都市計畫與高速公路斗南交流道特地區計畫公共設施等交通、產業園區及都市計劃的政策下，智慧物流冷鏈園區的設立正在加速前進中。



張麗善縣長表示，除智慧冷鏈物流園區的打造，也針對斗南優質的烏殼綠竹筍、絲瓜與馬鈴薯等農產品設立營農環境專區，以及全力提升斗南農特產的品牌價值。此外，斗南火車站前後站停車空間整頓、停四停車場的啟用、規劃五福公園地下停車場與旅遊資訊借問站的設置，也都幫助斗南觀光與交通的建設繼續向前行。





關於與斗南鎮民貼身相關的休閒及文化建設，張麗善縣長則指出，擁有25公尺室內溫水泳池與50公尺戶外泳池、水療池、冷熱池、烤箱、蒸氣室燈設備的小東休閒娛樂中心預計2024年就可完工啟用，縣府也在規劃他里霧共融式公園的設立，以及推動藝術宅急便斗南巡演和補助公所編撰｢斗南鎮誌｣。



在照顧孩子方面，未來斗南也會擁有現代木構造的非營利幼兒園，而且孩子到非營利幼兒園就讀，第1胎學費每月2千，第2胎每月1千，第3胎以上或低收入戶及中低收入戶則不收費用。而照顧長輩的部分除了長青食堂與社區關懷據點持續則加外，也將在斗南設立雲林第一座鄉鎮級長青食堂中央廚房。



最後，張麗善縣長再次提到｢2030前進雲林｣的願景計畫，她強調這當中已經完成的30項重大政績以及未來要執行的30項願景規劃，都與斗南乃至整個雲林的發展息息相關，希望斗南鄉親能再給自己四年來拚雲林縣未來的八年。