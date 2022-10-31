竹市最新民調高虹安、沈慧虹平手！　趙少康：躲起來的選民出來了

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高虹安、沈慧虹民調拉平！　趙少康：躲起來的選民出來了

▲▼高虹安、沈慧虹。（合成照／記者陳凱力翻攝／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安（左）、民進黨新竹市長參選人沈慧虹（右）。（合成照／記者陳凱力翻攝／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／綜合報導

新竹市長選戰藍綠白三人打得火熱，中廣與蓋洛普徵信股份有限公司31日公布最新民調，其中民進黨的沈慧虹和民眾黨的高虹安的支持度以25.96%平手，而國民黨的林耕仁只拿到14.04%。

根據民調資料，沈慧虹與上次比較，大幅增加7.74個百分點，高虹安則小跌0.05個百分點，被沈慧虹追上，至於林耕仁同樣也減少，但幅度不大，仍維持14％左右的支持度，落後白綠兩陣營。

中廣董事長趙少康分析，沈慧虹能夠迎頭趕上，主因並不是樣本基數變大，而是上次尚未決定有32%，這次有6%都表態支持沈慧虹，這也是國民黨要注意的部分，因為或許單看民調對國民黨有利，但很多躲起來的人其實最後會投給民進黨。

從交叉分析來看，中間選民多支持高虹安，佔25.94％，另民眾黨也有81％支持度；沈慧虹則催出綠營支持者歸隊，有87.42%表態投她，而林耕仁國民黨支持者只拿53.78%。

該民調調查時間為10月26至30日，調查對象為新竹市20歲以上具投票資格民眾，以住宅電話後兩碼隨機抽樣，完成電訪成功比率77.28%，針對有效樣本性別／年齡進行加權，完成電訪有效樣本數1068，在95%信賴水準，抽樣誤差 ±3.00%。

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