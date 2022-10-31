2022府中搞什麼鬼　侯友宜化身賽車鬼王率領群魔逃出封鎖線





▲今年首度推出「逃出封鎖線」卡丁車體驗，讓民眾能感受到萬聖節的恐懼氛圍。（圖／新北市經濟發展局提供，下同）

地方中心／綜合報導

新北市府10/29於板橋府中商圈舉辦「2022府中搞什麼鬼」萬聖節活動，現場百鬼上街變裝搞怪。新北市長侯友宜率領局處首長化身成賽車手，帶著變裝民眾一起踩街遊行，沿路發送糖果給小朋友們。現場還有恐懼販賣所市集、不給糖就搗蛋、DIY手作、MOMO家族帶動跳等多樣化活動，隨著夜晚降臨，專業團體帶來「百鬼夜行遊街」，以及人氣歌手柏霖、九九、徐暐翔現場演出，帶給大家熱鬧又瘋狂，千人一同狂歡府中萬聖節。

▲新北市長侯友宜沿街發糖，與民眾同歡。

新北市長侯友宜表示，市府近年來積極推動板橋府中美學示範基地計畫，以美學角度改變城市面貌。除已經在進行中的黃石公有市場改建外，也透過「雙軸三廣場」改造工程，調整商圈內行人徒步區，有效增加民眾休憩空間。今年的府中萬聖節則是結合「商圈街區營造計畫」，舉辦萬聖節主題活動外，也透過「亮點美學店家」及「友善店家」的招募徵選，鼓勵店家美化自身店面，以營造美學環境方式呈現不一樣風貌的府中商圈，讓民眾可以深度體驗府中商圈的歷史人文、環境以及在地特色美食。

▲夜晚降臨，專業團體帶來「百鬼夜行遊街」，百鬼夜行恐懼狂飆。

經發局表示，府中搞什麼鬼是府中商圈代表性的活動之一，今年變裝競賽超過140組參與，除了趣味萌鬼組外還有專業猛鬼組，透過萬聖節變裝讓民眾能發揮創意，今天也看到大家裝扮千奇百怪，對於大家的創意無限感到非常驚艷。另外在地板橋區商圈景觀發展協會也全力配合活動，串聯超過100家店家共同推出萬聖節優惠，十分感謝協會及店家一同參與活動，為商圈吸引更多人潮，並在府中商圈度過一個美好的萬聖節。今年首度推出「逃出封鎖線」卡丁車體驗，途中還有恐怖隧道，讓民眾能感受到萬聖節的恐懼氛圍，一起駕車逃離恐怖鬼怪。

▲經過評審與現場民眾投票後，今年萬聖節變裝比賽鬼怪組的冠軍是來自板橋的梅先生以及以及高雄的陳小姐。

▲趣味組冠軍是來自板橋的姊弟檔，打扮為「死亡筆記本」的死神及彌海砂。

今年活動最精彩的部分，莫過於現場各式萬聖節創意裝扮，本次也邀請到第53屆金鐘獎最佳美術設計「儲旭」、人氣Coser「肉肉Neneko」及知名彩妝網紅「Alice 愛麗」擔任評審，透過不同領域評選及現場民眾投票，將在最後選出趣味萌鬼組及專業猛鬼組前三名及佳作8名還有6位人氣獎，共享26萬元獎金。

經過評審與現場民眾投票後，今年萬聖節變裝比賽鬼怪組的冠軍是來自板橋的梅先生以及高雄的陳小姐，打扮為「老梅與小梅」，亞軍是「他很奇yeeeeeeeee」，以及季軍則為「喀咔嗚哇ㄚ」；趣味組冠軍是來自板橋的鐘小朋友，打扮為「死亡筆記本」的死神及彌海砂，亞軍為「鬼才會怕怕-威萌門神」，以及季軍則由裝扮成「玉女獨秀」所獲得。

▲小朋友萌鬼體驗，超級吸睛。

經發局補充說明，提醒民眾參加「2022府中搞什麼鬼」活動，記得搭配「新北購有禮」振興方案，消費滿300元的發票線上登錄發票資訊，即可獲得1次抽露營車的機會。另活動現場使用NewTaiPAY掃描活動QRcode即可獲得100元點數，限量4000名，送完為止。歡迎大家一同來府中商圈，一邊振興，一邊搞鬼，一起帶動新北庶民經濟發展，更多活動資訊請持續關注「新北市政府經濟發展局網站」或「板橋府中商圈官方網站」。