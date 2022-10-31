被蔣萬安批「放寬容積率」釀塞車　黃珊珊嗆：搞不懂議員、市府職權？

▲黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

九合一大選進入倒數，台北市長3名候選人的電視辯論會將於11月5日登場，藍綠白今日皆無公開行程；但無黨籍台北市長候選人黃珊珊透過臉書，點名民進黨候選人陳時中、國民黨候選人蔣萬安，並批評蔣萬安沒有搞清楚市議員、市府職權，「請問需要多久才能進入狀況，和拍板定案台北的重大建設？」

面對本週六將舉辦電視辯論會，陳時中、黃珊珊31日都無公開行程，專心準備辯論；蔣萬安原訂下午3時進行時事議題受訪，今也臨時宣布取消。黃珊珊競總副發言人張煥霖表示，30日造勢大會結束後，黃珊珊與團隊開始緊鑼密鼓準備辯論會，「請所有支持者敬請期待辯論會，我們會創造另一波高峰。」

不過，針對蔣萬安30日暗諷稱珊珊擔任市議員時，放寬容積率造成內湖塞車一事， 黃珊珊31日上午於臉書質疑，「蔣萬安到底有沒有搞清楚市議員的職權？」內科問題在於都市計畫原來規劃6萬人，後來進來15萬至18萬人，在國民黨馬英九執政時，都市計畫沒有因應工業區變更為科學園區所導致。

▲蔣萬安。（圖／記者姜國輝攝）

黃珊珊指出，「選市長的人卻連市府、議員職權都搞不清楚，不懂就應該去搞清楚再說，難怪提出來的政策常常出笑話。」她也批評，原來蔣萬安認為，議員可以提高容積率，至今還搞不清楚市政流程和台北市民需要什麼樣的市長，「請問他需要多久才能進入狀況，和拍板定案台北的重大建設？」

罵完蔣萬安後，黃珊珊話鋒一轉點名陳時中，再度批評陳時中擔任指揮中心指揮官時的防疫爭議，連外媒都揭露真相「台灣根本沒有超前部署」，「這個清脆響亮的巴掌，不止是國際媒體賞給台灣的，也是陳時中指揮官賞給我們大家的，我們還能相信他嗎？」

黃珊珊說，前陣子陳時中稱「如果重來一次，我不會選擇擔任指揮官」，相信這是對方的真心話，因為過去3年，自己就是台北市的防疫副指揮官，知道這個職務有多辛苦，但她至今從未後悔承擔這項任務，這就是她和陳時中最大的差異，「擔任指揮官是一項使命、一種責任，不是每天坐在冷氣房裡開記者會，而是要身先士卒，要以身作則，帶領團隊守護人民。」

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最後，黃珊珊提及，選戰僅剩不到1個月，藍、綠兩黨都開始用烏賊與潑髒水的方式，掩飾對於台北市政的陌生與心虛，一想到他們要用「免治馬桶」、「深蹲換公車票」的方式來治理台北市，「大家應該都會頭皮發麻吧！」