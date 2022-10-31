香蕉出口大衰退！蔡宗豪挺蕉農　台南首見競選小物送香蕉

▲今年香蕉出口衰減近半，產銷失衡導致台蕉盛產價格崩跌，台南市中西區、北區市議員候選人蔡宗豪站出來挺蕉農，購買香蕉當競選小物送給民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年香蕉出口衰減近半，產銷失衡導致台蕉盛產價格崩跌，謝龍介競選發言人、台南市中西區、北區市議員候選人蔡宗豪站出來挺蕉農，購買香蕉當競選小物送給民眾，也呼籲政府正視台蕉外銷大幅衰退問題，全力幫助台灣蕉農。

蔡宗豪說，依據農委會統計，今年前9個月台灣香蕉出口量1358公噸，較去年同期2694公噸，足足減少1336公噸，年衰退近半（-49.6％），且細看今年每個月的香蕉出口量，連續九個月，每1個月都比去年同月衰退22至57％，認為年初就有出口大幅衰退問題，政府卻放任9個月沒有解決，導致盛產價崩。

蔡宗豪指出，這些無法出口的香蕉，只能由國內市場吸收，導致國內香蕉價格一路崩跌，青香蕉內銷價格從今年3月每公斤56.27元，每月連續下跌到9月只剩每公斤10.49元，呼籲政府要檢討出口衰退問題，並全力幫助台蕉外銷。

蔡宗豪說，看到香蕉盛產價格崩跌，蕉農血本無歸相當不捨，首波購買百斤香蕉當競選小物，已經連二天到社區掃街拜票時發送給鄉親，並幫忙宣傳台灣香蕉，鼓勵民眾購買。

北區林姓民眾表示，第一次收到候選人的競選小物是一根香蕉，上面還貼著4豪（4號）印象相當深刻，年輕人以實際行動挺蕉農很棒，一定要支持他，也有小朋友收到香蕉馬上剝皮吃起來，相當開心。