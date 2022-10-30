　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

政府早警示今年是可怕慶典！地獄梗海報阻去梨泰院：真的會變幽靈

▲▼首爾市政府曾貼出4張地獄梗海報，勸導人們不要參加萬聖節活動。（圖／翻攝自推特）

▲首爾市政府曾貼出4張地獄梗海報，勸導人們不要參加萬聖節活動，不料梨泰院隔天真的發生悲劇。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

南韓梨泰院29日的萬聖節活動爆發嚴重踩踏事故，造成151死103傷。網友發現，首爾市政府早在28日就已貼出4張地獄梗海報，警告人們不要去萬聖節活動，以免發生「可怕慶典」、「真的變成幽靈」，讓人十分害怕，不過當局似乎在悲劇發生後，便迅速刪去了相關海報。

▲▼首爾市政府曾貼出4張地獄梗海報，勸導人們不要參加萬聖節活動。（圖／翻攝自小紅書）

▲網友「Toggi在韓國」為梨泰院的死傷者表示哀悼。（圖／翻攝自小紅書）

網友「Toggi在韓國」29日在社群媒體秀出圖片，表示首爾市政府其實曾在28日，po出4張富有萬聖節元素的海報，用黑色幽默勸導人們不要參與萬聖節派對，沒想到玩笑居然成了真，讓他「想想都後怕」。

從Toggi的帖文可見，這4張海報分別畫有戴著南瓜面具的新冠病毒、戴著巫師帽子的南瓜和幽靈，上面還寫著「你10月31日要做什麼我全都知道」、「一不小心，今年真的會成為可怕的慶典」，「要想享受萬聖節，也許真的會成為幽靈」。

▲▼首爾市政府勸導民眾別去萬聖節活動的海報帖文已刪除。（圖／翻攝自推特）

▲首爾市政府勸導民眾別去萬聖節活動的海報帖文已刪除。（圖／翻攝自推特）

雖然這幾張海報可愛又有趣，但或許是因為海報的文案相當「地獄梗」，加上梨泰院29日的萬聖節活動又爆發史上最嚴重踩踏事故，151條年輕的生命就此逝去，因此記者在查詢首爾市政府的Facebook和推特時，已不見這幾張海報的蹤影，僅在推特上見到一篇與萬聖節hashtag相關的帖文。

►不用記密碼，聰明開鎖！「指靜脈智慧保險箱」激殺價8990元

ET快訊
男星擦身梨泰院現場！　曝「警消湧入搶救畫面」
蕭閎仁開車「墜落山谷」！　車體嚴重變形
政府早警示是可怕慶典！地獄梗海報阻去梨泰院：真的會變幽靈
住梨泰院飯店！遊客俯瞰人潮　驚見一具具屍體
快訊／北市今晚8時起「水門只出不進」　開放周邊紅黃線停車
在梨泰院直播「突慘叫後失蹤」！　女網紅現況曝
暴雨狂轟台成「紫紅色蕃薯」　雨勢最猛時段出爐
快訊／奈格共伴效應發威　宜蘭豪雨達「土石流紅色警戒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

政府早警示今年是可怕慶典！地獄梗海報阻去梨泰院：真的會變幽靈

住梨泰院飯店！外國客俯瞰人潮　驚見一具具屍體

梨泰院256人傷亡　失蹤數「累計破4024起」！家屬聞噩耗昏倒送醫

大型踩踏「澀谷警方」怎麼防？350警指揮交通　驚人空拍片曝光

梨泰院急救現場曝！醫護擠不進求助民眾　米老鼠、木乃伊狂奔幫CPR

台灣留學生梨泰院驚魂　身後狂擠「跌倒就完了」只盼衝出窄巷

梨泰院「爆推擠瞬間」影片曝！前面慘遭壓死　後面笑喊：往下走

尹錫悅是梨泰院慘劇兇手！僅派200警防偷拍　75%警力用來保護自己

腦海全是遺體！警支援梨泰院　崩潰目睹「人在眼前死掉」救不回

梨泰院增至153死！包括20名外國人　2014年世越號沉船以來最慘

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

8歲妹立志當髮香區幼苗　尬舞峮峮「同步炸裂」！

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

美國5口之家「身高皆188↑」　長腿妹曝巨人生活超困擾！

開車撞進陳其邁造勢舞台　男子被救出「酒測值1.08」

馬克Diss金鐘「讓陳亞蘭入圍」　 網尷尬傻眼：準備道歉了

政府早警示今年是可怕慶典！地獄梗海報阻去梨泰院：真的會變幽靈

住梨泰院飯店！外國客俯瞰人潮　驚見一具具屍體

梨泰院256人傷亡　失蹤數「累計破4024起」！家屬聞噩耗昏倒送醫

大型踩踏「澀谷警方」怎麼防？350警指揮交通　驚人空拍片曝光

梨泰院急救現場曝！醫護擠不進求助民眾　米老鼠、木乃伊狂奔幫CPR

台灣留學生梨泰院驚魂　身後狂擠「跌倒就完了」只盼衝出窄巷

梨泰院「爆推擠瞬間」影片曝！前面慘遭壓死　後面笑喊：往下走

尹錫悅是梨泰院慘劇兇手！僅派200警防偷拍　75%警力用來保護自己

腦海全是遺體！警支援梨泰院　崩潰目睹「人在眼前死掉」救不回

梨泰院增至153死！包括20名外國人　2014年世越號沉船以來最慘

不要盤腿坐！專家驚揭「3原因超傷身」　網痛慘喊：就是我啊

金曲歌王哽咽憶已逝哥偷塞錢　忍淚朝天痛喊：哥，我成功了！

FB改名後市值蒸發「一個台灣GDP」　謝金河：Tesla小心步上後塵

蕭閎仁開車載4人「墜落山谷」！　鋼索下放200米才找到...車體嚴重變形

救國團遊行禁候選人上台　蔣萬安這身分讓他可致詞

窩心臘腸沒吃飽「突落跑」　跑去叼「熊娃娃朋友」共餐

月領4萬5！她當6歲童保母「一起住豪宅」　1天進奶奶房間嚇傻

柯志恩造勢支持者超乎預期　主辦單位急調千張椅子支援

快訊／快移車！北市今晚8時起「水門只出不進」　開放周邊紅、黃線停車

「昨天事情忘記了」　張泰山換角度：今年已經很棒

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

梨泰院夜店老闆拒絕開門　見死不救

梨泰院失蹤人數飆到2249人　家屬苦尋

他5小時前錄梨泰院歡慶畫面　一句話預言死亡悲劇

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

梨泰院20歲倖存者還原現場

梨泰院「沙丁魚式人潮」！整排躺地

97女54男命喪梨泰院　19外籍死者國籍曝光

尹錫悅是梨泰院慘劇兇手！調75%警力保護自己

醫目睹梨泰院「大量倒地者」口鼻爆血！

目睹梨泰院煉獄！韓消防隊長「手狂抖」

更多熱門

相關新聞

梨泰院153死慘案　高大成：踩踏是主因

梨泰院153死慘案　高大成：踩踏是主因

南韓首爾梨泰院29日爆發大型推擠踩踏致死案，截至今日下午已有153人不幸罹難、超過100人受傷。有目擊者指出，多數罹難者的死因是被「活活擠死」，對此，法醫高大成認為，年輕人生命力旺盛，若因擠壓造成的暫時性呼吸停止，大多救得回來，研判造成如此大量傷亡的主因，應是踐踏造成內臟破裂，引起腹腔大量出血，出血量只要超過1500c.c.，約30分鐘就會休克死亡。

男星擦身梨泰院現場！　曝「警消湧入搶救畫面」報平安

男星擦身梨泰院現場！　曝「警消湧入搶救畫面」報平安

住梨泰院飯店！遊客俯瞰驚見一具具屍體

住梨泰院飯店！遊客俯瞰驚見一具具屍體

女網紅梨泰院「直播中突慘叫後失蹤」

女網紅梨泰院「直播中突慘叫後失蹤」

台女模上廁所逃死劫！目睹「傷者瀕死」哽咽哭了

台女模上廁所逃死劫！目睹「傷者瀕死」哽咽哭了

關鍵字：

南韓日韓要聞踩踏傷亡梨泰院

讀者迴響

熱門新聞

女孩被百人卡死「整張臉死白」10秒片曝光！

梨泰院死傷100↑　網紅曝實況嚇壞

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

梨泰院夜店老闆拒絕開門　見死不救

梨泰院失蹤人數飆到2249人　家屬苦尋

她們死在我身邊！梨泰院倖存者「2女面前斷氣」崩潰了

他5小時前錄梨泰院歡慶畫面　一句話預言死亡悲劇

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

10萬人塞爆梨泰院「空拍照」曝！巷內驚見大量遺體

梨泰院目擊者怒控「6醉男故意推擠」

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

台灣跨年也人擠人　他驚「很少大意外」

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

更多

最夯影音

更多
走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u
賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面