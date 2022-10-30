政府早警示今年是可怕慶典！地獄梗海報阻去梨泰院：真的會變幽靈

▲首爾市政府曾貼出4張地獄梗海報，勸導人們不要參加萬聖節活動，不料梨泰院隔天真的發生悲劇。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

南韓梨泰院29日的萬聖節活動爆發嚴重踩踏事故，造成151死103傷。網友發現，首爾市政府早在28日就已貼出4張地獄梗海報，警告人們不要去萬聖節活動，以免發生「可怕慶典」、「真的變成幽靈」，讓人十分害怕，不過當局似乎在悲劇發生後，便迅速刪去了相關海報。

▲網友「Toggi在韓國」為梨泰院的死傷者表示哀悼。（圖／翻攝自小紅書）

網友「Toggi在韓國」29日在社群媒體秀出圖片，表示首爾市政府其實曾在28日，po出4張富有萬聖節元素的海報，用黑色幽默勸導人們不要參與萬聖節派對，沒想到玩笑居然成了真，讓他「想想都後怕」。

從Toggi的帖文可見，這4張海報分別畫有戴著南瓜面具的新冠病毒、戴著巫師帽子的南瓜和幽靈，上面還寫著「你10月31日要做什麼我全都知道」、「一不小心，今年真的會成為可怕的慶典」，「要想享受萬聖節，也許真的會成為幽靈」。

▲首爾市政府勸導民眾別去萬聖節活動的海報帖文已刪除。（圖／翻攝自推特）

雖然這幾張海報可愛又有趣，但或許是因為海報的文案相當「地獄梗」，加上梨泰院29日的萬聖節活動又爆發史上最嚴重踩踏事故，151條年輕的生命就此逝去，因此記者在查詢首爾市政府的Facebook和推特時，已不見這幾張海報的蹤影，僅在推特上見到一篇與萬聖節hashtag相關的帖文。