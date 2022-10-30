梨泰院153人死亡慘案！高大成曝關鍵出血量：踩踏造成內臟破裂

▲法醫高大成認為，踐踏造成內臟破裂，是梨泰院慘案的主因。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

南韓首爾梨泰院29日爆發大型推擠踩踏致死案，截至今日下午已有153人不幸罹難、超過100人受傷。有目擊者指出，多數罹難者的死因是被「活活擠死」，對此，法醫高大成認為，年輕人生命力旺盛，若因擠壓造成的暫時性呼吸停止，大多救得回來，研判造成如此大量傷亡的主因，應是踐踏造成內臟破裂，引起腹腔大量出血，出血量只要超過1500c.c.，約30分鐘就會休克死亡。

南韓首爾梨泰院萬聖節活動爆發踩踏推擠意外，造成多達153人死亡及103人受傷，失蹤人數仍在攀升，截至當地30日下午5時（台灣時間4時）累計失蹤通報案件數達4024起。現場有家屬得知親人死訊，當場昏倒送醫。

針對有目擊者指出，有不少罹難者是在人群內受到擠壓，站著被活活擠死，高大成說，根據韓媒報導，意外現場每平方公尺站立人數多達9人，等於每坪站了將近20人，實際上，每坪空間站6人即感到擁擠，案發現場人數如此多，確實可能造成呼吸困難。

▲南韓首爾梨泰院29日推擠踩踏事件，造成大量傷亡。（圖／路透）

高大成接著說，但光是如此，並不會造成這麼嚴重的傷亡，尤其死者多是年輕人，生命力旺盛，若真因遭受擠壓導致暫時性的呼吸停止，一般來說都救得回來，他研判應是有人不慎跌倒，引起骨牌效應，加上後方的人不知情，一直向前進，終釀成慘劇。

高大成表示，根據消息指出，現場不少死者腹部腫脹，這是因跌倒的人被人群踩踏，由於人體內臟脆弱，肝臟、脾臟等臟器就被踩破，造成腹腔大量出血，出血量一旦達到1500c.c至2000c.c.，必須馬上送到醫院開刀急救，才有可能救回，若超過30分鐘得不到適當的治療，就會死亡。

高大成說，從報導來看，有民眾協助醫護人員對傷者施作CPR，不過若急救時沒有醫學知識，不知道是內臟破裂，這就等於是不當急救，可能會讓已破損的內臟越破越大洞。他呼籲，若像此案人群眾多，萬一不小心快跌倒了，可以立刻抱住身旁的人，避免自己跌倒，他也說，「人多的地方盡量少去！」