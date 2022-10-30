　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

梨泰院153人死亡慘案！高大成曝關鍵出血量：踩踏造成內臟破裂

▲「神岡木乃伊桶屍案」高大成判工廠非第一現場，屍臭味2年未散原因曝。（圖／民眾提供）

▲法醫高大成認為，踐踏造成內臟破裂，是梨泰院慘案的主因。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

南韓首爾梨泰院29日爆發大型推擠踩踏致死案，截至今日下午已有153人不幸罹難、超過100人受傷。有目擊者指出，多數罹難者的死因是被「活活擠死」，對此，法醫高大成認為，年輕人生命力旺盛，若因擠壓造成的暫時性呼吸停止，大多救得回來，研判造成如此大量傷亡的主因，應是踐踏造成內臟破裂，引起腹腔大量出血，出血量只要超過1500c.c.，約30分鐘就會休克死亡。

南韓首爾梨泰院萬聖節活動爆發踩踏推擠意外，造成多達153人死亡及103人受傷，失蹤人數仍在攀升，截至當地30日下午5時（台灣時間4時）累計失蹤通報案件數達4024起。現場有家屬得知親人死訊，當場昏倒送醫。

針對有目擊者指出，有不少罹難者是在人群內受到擠壓，站著被活活擠死，高大成說，根據韓媒報導，意外現場每平方公尺站立人數多達9人，等於每坪站了將近20人，實際上，每坪空間站6人即感到擁擠，案發現場人數如此多，確實可能造成呼吸困難。

▲▼ 南韓首爾梨泰院29日推擠踩踏事件。（圖／路透）

▲南韓首爾梨泰院29日推擠踩踏事件，造成大量傷亡。（圖／路透）

高大成接著說，但光是如此，並不會造成這麼嚴重的傷亡，尤其死者多是年輕人，生命力旺盛，若真因遭受擠壓導致暫時性的呼吸停止，一般來說都救得回來，他研判應是有人不慎跌倒，引起骨牌效應，加上後方的人不知情，一直向前進，終釀成慘劇。

高大成表示，根據消息指出，現場不少死者腹部腫脹，這是因跌倒的人被人群踩踏，由於人體內臟脆弱，肝臟、脾臟等臟器就被踩破，造成腹腔大量出血，出血量一旦達到1500c.c至2000c.c.，必須馬上送到醫院開刀急救，才有可能救回，若超過30分鐘得不到適當的治療，就會死亡。

高大成說，從報導來看，有民眾協助醫護人員對傷者施作CPR，不過若急救時沒有醫學知識，不知道是內臟破裂，這就等於是不當急救，可能會讓已破損的內臟越破越大洞。他呼籲，若像此案人群眾多，萬一不小心快跌倒了，可以立刻抱住身旁的人，避免自己跌倒，他也說，「人多的地方盡量少去！」

►不用記密碼，聰明開鎖！「指靜脈智慧保險箱」激殺價8990元

ET快訊
男星擦身梨泰院現場！　曝「警消湧入搶救畫面」
蕭閎仁開車「墜落山谷」！　車體嚴重變形
政府早警示是可怕慶典！地獄梗海報阻去梨泰院：真的會變幽靈
住梨泰院飯店！遊客俯瞰人潮　驚見一具具屍體
快訊／北市今晚8時起「水門只出不進」　開放周邊紅黃線停車
在梨泰院直播「突慘叫後失蹤」！　女網紅現況曝
暴雨狂轟台成「紫紅色蕃薯」　雨勢最猛時段出爐
快訊／奈格共伴效應發威　宜蘭豪雨達「土石流紅色警戒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

梨泰院153人死亡慘案！高大成曝關鍵出血量：踩踏造成內臟破裂

快訊／國道台南段48分鐘內4事故　國1麻豆2車追撞回堵5公里

快訊／國3也撞了！南向善化段6車追撞　占內側2車道回堵4公里

熱褲妹急著回家「錯拿長髮妹包包+平板」　警靠一張罰單找到人

快訊／國1南向台南永康段　3車追撞卡外線道！後方回堵4公里

鳶嘴稍來步道藏「殺人陷阱」　山友墜崖斷手疑攀繩遭故意割斷

林姿妙涉貪案明上午開準備庭　藍綠陣營恐聲援抗議較勁

金門大橋通車了！他騎自行車搶第一　超車「50台郵車30台重機」

男開車國道失控翻邊坡！妻+2月大女兒拋車外　1命危1輕傷送醫搶救

泰山無號誌路口3機車連環撞　2女騎士倒地後方閃不過也撞上

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

8歲妹立志當髮香區幼苗　尬舞峮峮「同步炸裂」！

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

美國5口之家「身高皆188↑」　長腿妹曝巨人生活超困擾！

開車撞進陳其邁造勢舞台　男子被救出「酒測值1.08」

馬克Diss金鐘「讓陳亞蘭入圍」　 網尷尬傻眼：準備道歉了

梨泰院153人死亡慘案！高大成曝關鍵出血量：踩踏造成內臟破裂

快訊／國道台南段48分鐘內4事故　國1麻豆2車追撞回堵5公里

快訊／國3也撞了！南向善化段6車追撞　占內側2車道回堵4公里

熱褲妹急著回家「錯拿長髮妹包包+平板」　警靠一張罰單找到人

快訊／國1南向台南永康段　3車追撞卡外線道！後方回堵4公里

鳶嘴稍來步道藏「殺人陷阱」　山友墜崖斷手疑攀繩遭故意割斷

林姿妙涉貪案明上午開準備庭　藍綠陣營恐聲援抗議較勁

金門大橋通車了！他騎自行車搶第一　超車「50台郵車30台重機」

男開車國道失控翻邊坡！妻+2月大女兒拋車外　1命危1輕傷送醫搶救

泰山無號誌路口3機車連環撞　2女騎士倒地後方閃不過也撞上

不要盤腿坐！專家驚揭「3原因超傷身」　網痛慘喊：就是我啊

金曲歌王哽咽憶已逝哥偷塞錢　忍淚朝天痛喊：哥，我成功了！

FB改名後市值蒸發「一個台灣GDP」　謝金河：Tesla小心步上後塵

蕭閎仁開車載4人「墜落山谷」！　鋼索下放200米才找到...車體嚴重變形

救國團遊行禁候選人上台　蔣萬安這身分讓他可致詞

窩心臘腸沒吃飽「突落跑」　跑去叼「熊娃娃朋友」共餐

月領4萬5！她當6歲童保母「一起住豪宅」　1天進奶奶房間嚇傻

柯志恩造勢支持者超乎預期　主辦單位急調千張椅子支援

快訊／快移車！北市今晚8時起「水門只出不進」　開放周邊紅、黃線停車

「昨天事情忘記了」　張泰山換角度：今年已經很棒

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

社會熱門新聞

即／國3南向341.7K善化段6車追撞　回堵4公里

網美赴柬埔寨遭性侵！返台拍AV…再添黑歷史

男為2千元開山刀砍老闆！畫面曝光

即／國3北上木柵段車禍　嚴重紫爆回堵中

國道塞車駕駛轉頭一瞄！竟見男屍

《華燈》真實版！恩客砸300萬想娶回日本　她現況曝

即／國1南向永康段3車追撞　回堵4公里

營建小開疑「窒息性愛」掐死馬國女大生　成魔之路起底

公車冒煙自燃「燒剩骨架」　乘客緊急疏散

加油到一半「車頭起火」　員工緊急拔出油槍救援

高雄22歲妹酒駕闖紅燈　向警坦白：滿肚子水

爸吸金2億入獄！兒仿效海撈2千萬名牌堆滿屋

即／國道台南段48分鐘內4事故

狼父性侵女兒！這理由讓他獲緩刑4年

更多熱門

相關新聞

首爾政府早警告別去梨泰院：真的會變幽靈

首爾政府早警告別去梨泰院：真的會變幽靈

南韓梨泰院29日的萬聖節活動爆發嚴重踩踏事故，造成151死103傷。網友發現，首爾市政府早在28日就已貼出4張地獄梗海報，警告人們不要去萬聖節活動，以免發生「可怕慶典」、「真的變成幽靈」，讓人十分害怕，不過當局似乎在悲劇發生後，便迅速刪去了相關海報。

男星擦身梨泰院現場！　曝「警消湧入搶救畫面」報平安

男星擦身梨泰院現場！　曝「警消湧入搶救畫面」報平安

住梨泰院飯店！遊客俯瞰驚見一具具屍體

住梨泰院飯店！遊客俯瞰驚見一具具屍體

女網紅梨泰院「直播中突慘叫後失蹤」

女網紅梨泰院「直播中突慘叫後失蹤」

台女模上廁所逃死劫！目睹「傷者瀕死」哽咽哭了

台女模上廁所逃死劫！目睹「傷者瀕死」哽咽哭了

關鍵字：

高大成梨泰院

讀者迴響

熱門新聞

女孩被百人卡死「整張臉死白」10秒片曝光！

梨泰院死傷100↑　網紅曝實況嚇壞

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

梨泰院夜店老闆拒絕開門　見死不救

梨泰院失蹤人數飆到2249人　家屬苦尋

她們死在我身邊！梨泰院倖存者「2女面前斷氣」崩潰了

他5小時前錄梨泰院歡慶畫面　一句話預言死亡悲劇

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

10萬人塞爆梨泰院「空拍照」曝！巷內驚見大量遺體

梨泰院目擊者怒控「6醉男故意推擠」

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

台灣跨年也人擠人　他驚「很少大意外」

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

更多

最夯影音

更多
走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u
賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面