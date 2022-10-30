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住梨泰院飯店！外國客俯瞰人潮　驚見一具具屍體

▲▼ 南韓首爾梨泰院29日推擠踩踏事件。（圖／路透）

▲梨泰院29日發生大規模推擠踩踏事件，造成至少153人死亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

南韓首爾梨泰院29日推擠踩踏事件，地點就在漢彌爾頓飯店旁的窄巷斜坡。來自美國佛州的2名遊客為了體驗韓國萬聖節氣氛入住漢彌爾頓飯店，事發當晚，兩人因人潮過於擁擠返回房間，然而從9樓窗戶往下俯瞰的景象，卻是一具具以毛巾、布料遮住臉龐的屍體，直呼「這太可怕了」。

▲▼ 南韓首爾梨泰院29日爆發推擠踩踏事件。總統尹錫悅30日視察。（圖／路透）

華盛頓郵報報導，約書亞與安吉拉（Joshua and Angela Smith）來到韓國度假一個月，並預定梨泰院的漢彌爾頓飯店（Hamilton Hotel）入住。29日晚上，兩人認為人潮過於擁擠，決定回到房間。

起初，兩人看到部分警察在路口處指揮交通，到了晚上9點左右，約書亞離開飯店抽菸，見到員警正在封鎖街道。接著又過了一陣子，他再度外出時發現約20輛救護車與消防車出現，甚至有人正躺在推床上接受救護人員救治。

起初，約書亞還以為這是群眾狂歡過頭受傷，但隨後其他推床上的居然是裝著遺體的屍袋，更聽到安吉拉說外面有尖叫聲。兩人最後到飯店9樓的窗前，俯瞰小巷，發現外頭早已陷入一片混亂，且當時外頭夜店播放的音樂太吵，群眾可能根本聽不到彼此的聲音。

約書亞說，現場有很多人接受CPR搶救，「但當我們開始看到有人用毛巾或其他物品遮擋這些人的臉時，才清楚知道那些人都已經死了，這太可怕了」。他還目睹警方把屍體裝入屍袋之前，搜尋遺體試圖確認身分的畫面。

▲▼ 南韓首爾梨泰院29日推擠踩踏事件。（圖／路透）

梨泰院這起大規模推擠踩踏事件迄今造成153人死亡，震驚全球。

住在距離梨泰院主要街道只有10分鐘路程的Jua Jang坦言，就在死亡消息傳出的10多分鐘前，她與丈夫就在附近小巷的酒吧內，「以前沒有這麼多人，那裡太擠，不得不離開」，怎知最終釀成悲劇，「這太令人難過，太傷心，我直到現在都覺得很震驚」。

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