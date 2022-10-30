韓國梨泰院踩踏　日本也曾發生類似「群眾雪崩」

▲梨泰院推擠現場，留下大量垃圾和殘骸。（圖／路透）



文／中央社東京30日綜合外電報導

韓國發生嚴重群眾踩踏意外釀逾百人死亡，日媒將這種現象稱為「群眾雪崩」，且2001年也在日本發生過。日本學者提醒，民眾必須認知到身處人潮密集場域的風險，避免身陷危機。

韓國首爾市知名鬧區梨泰院10月29日深夜發生群眾踩踏意外，造成包括19名外國人在內的至少151人死亡及82人受傷慘劇。日本放送協會（NHK）報導，這種在人潮大量群聚場所發生的跌倒死傷稱為「群眾事故」，而其中最嚴重的又被稱為「群眾雪崩」，主要是形容當人潮密集到全身幾乎無法動彈時，因為某種因素一下子引發許多人跌倒堆疊的意外。

在人潮密集的情況下，人的身體會過度受迫，甚至連呼吸都變得困難。一旦被捲入「群眾雪崩」，人幾乎無法與之抗衡，為了保護自己不在這種意外中受害，唯一的方法就是事前預想並避開人潮容易密集的狹小巷弄與車站前方，及跟人潮移動方向不一致的場所。

熟知群眾事故的日本東京大學大學院教授廣井悠說，雖然還不知道這次梨泰院踩踏意外的現場詳細狀況，但這次的意外在群眾事故規模可說相當大。他說，群眾事故有各種樣態，這次發生地是在狹小空間及坡道上，只要發生一個人跌倒等情況，就可能引發同方向人群倒地的現象。

▲梨泰院失蹤者家屬聚集在漢南洞居民中心。（圖／路透）

對幼童及高齡者特別危險

廣井說，人群倒地堆疊會發生呼吸困難或是胸部遭擠壓等情況，「特別對幼童及高齡者來說是危險現象」。廣井說，日本2001年在兵庫縣明石市人行天橋上，也曾發生過看完煙火施放的群眾發生踩踏造成11人死亡；1960年在橫濱市也發生過人潮過度聚集釀12死意外。

基於日本也常出現像是參加萬聖夜等人潮聚集的活動，廣井認為大家有必要了解在人群過度密集處的風險。他說，在狹小巷弄等被稱為「瓶頸」的路段及坡道等處，加上出現人潮超過現場引導人員能負荷的數量，或是誰都可以進出這些地方的情況時，就容易發生群眾事故。

廣井說，如果只是單純人潮密集的狀態，很少發生群眾事故，但如果人潮超乎預期或人潮轉為興奮狀態時，發生風險就會升高。他說，雖說不要去人潮群聚的地方就能有效防止群眾事故，但如果不得不經過人群密集場所時，遵守事前訂定的規則且冷靜行動非常重要。

▲梨泰院推擠事件發生前，預估湧入10萬人潮。（圖／路透）



東京明天迎萬聖夜 學者籲分散人流

產經新聞報導，熟知危機管理的日本大學教授福田充說，「群眾雪崩」雖然比較容易出現在大地震或火災等危機發生時，但有時也會在平時突然出現，「這次就屬於這樣的情況」。

福田認為，梨泰院踩踏事件類似造成11死、247人受傷的日本兵庫縣明石市人行天橋事件。一旦人潮一直往前走，就會因為慣性無法停止；其中一人因為某種因素跌倒，後面的人可能也會跟著跌倒。

面對東京都澀谷周邊10月31日也將舉行萬聖夜活動，儘管東京警方對此持續進行警戒，但福田說，應採取讓人群中人與人保持適當間隔，或是分散人流的措施，有必要盡可能努力不要讓人群太過集中。