他揭韓國人「走路習慣」愛推擠！在韓台人認同：撞到也不會道歉

▲有台人揭露韓國人走路的習慣，會一直往前推擠。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日發生恐怖推擠、踩踏事件，造成超過150人死亡。對此，有台灣網友揭露，南韓網友走路時有個很不好的習慣，他到九份旅遊時就曾親身體驗，貼文曝光後，瞬間引起熱烈討論。

這名網友在PTT分享，先前去九份旅遊時人潮眾多，現場相當擁擠，沒想到有一群韓國人來了，就開始向前推擠人群，且人群中還有老人、小孩，這群韓國人完全無視前方人群的感受，自顧自地不斷向前擠，氣得他實在受不了，回頭開罵後才停止動作。這名網友無奈直呼，韓國會發生這種事「根本不意外」。

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▲ 南韓首爾梨泰院29日爆發推擠踩踏事件，造成超過150人死亡。（圖／路透）

貼文曝光後，也有在韓台人留言回覆，他目前人在韓國，這邊的人真的習慣「直直的一直走」，就算稍微撞到一點，對當地人而言似乎十分正常，「撞到是連轉過去看一下都不會的那種」，讓他相當不習慣。

貼文曝光後，立刻引起不少討論，許多人留言直呼，「這篇還真的不是以偏概全，韓國人走路就是把自己當坦克撞出一條路」、「IP正確，韓國仔來台灣撞+9不道歉試試看」、「有聽說他們很會撞人，走在路上被撞也不會跟你道歉」、「台灣人很不喜歡被撞，看+9就知道了」、「這是真的有感…疫情前在九份幾次被韓國人撞得莫名奇妙。」

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