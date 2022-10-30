27歲法國博士「台師大最年輕女教授」　教育部拍攝女性科學家影片

記者楊惠琪／台北報導

讓女學生也愛上理工！教育部國教署為鼓勵更多學生從事理工領域研究，補助國立台灣師範大學辦理「提升國民中小學女學生科學學習興趣推廣計畫」，拍攝10部女性科學家與數學家影片，記錄理工領域女性標竿人物的學習經歷，透過生動的故事講述、人物訪談，讓學生也能勇敢開創自己的科學道路。

國內天文物理學家李悅寧教授，不僅在求學時參加奧林匹亞地球科學競賽獲得金牌，年僅27歲就拿到法國天文博士，畢業後選擇回台任教，成為台師大地科系創系以來最年輕教授。李悅寧在影片中分享投入科學研究的動機，鼓勵學生無論任何性別，只要有興趣都可以勇敢追尋。

國立政治大學心理系教授張葶葶，研究專長是神秘的大腦，用腦科學的角度來分析數學學習，張教授在影片中提到，求學過程多虧家人和教師的支持與鼓勵，讓她一直保有對科學研究的熱情。國立陽明交通大學光電系教授陳俐吟也於影片分享，學習科學無性別之分，展現個人獨有的特質與優勢，勇於面對挫折才是最重要的。

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教育部表示，除了製作影片，也將規劃到全國國中小學校辦理研討會及演講，與第一線的教師交流，如何幫助孩子主動喜歡上數理，設計以提升國小學生科學學習興趣為主軸的跨領域教案。系列影片已放置「數感實驗室」Youtube頻道及國教署「國民中小學課程與教學資源整合平臺」。