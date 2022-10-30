　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

27歲法國博士「台師大最年輕女教授」　教育部拍攝女性科學家影片

記者楊惠琪／台北報導

讓女學生也愛上理工！教育部國教署為鼓勵更多學生從事理工領域研究，補助國立台灣師範大學辦理「提升國民中小學女學生科學學習興趣推廣計畫」，拍攝10部女性科學家與數學家影片，記錄理工領域女性標竿人物的學習經歷，透過生動的故事講述、人物訪談，讓學生也能勇敢開創自己的科學道路。

國內天文物理學家李悅寧教授，不僅在求學時參加奧林匹亞地球科學競賽獲得金牌，年僅27歲就拿到法國天文博士，畢業後選擇回台任教，成為台師大地科系創系以來最年輕教授。李悅寧在影片中分享投入科學研究的動機，鼓勵學生無論任何性別，只要有興趣都可以勇敢追尋。

國立政治大學心理系教授張葶葶，研究專長是神秘的大腦，用腦科學的角度來分析數學學習，張教授在影片中提到，求學過程多虧家人和教師的支持與鼓勵，讓她一直保有對科學研究的熱情。國立陽明交通大學光電系教授陳俐吟也於影片分享，學習科學無性別之分，展現個人獨有的特質與優勢，勇於面對挫折才是最重要的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部表示，除了製作影片，也將規劃到全國國中小學校辦理研討會及演講，與第一線的教師交流，如何幫助孩子主動喜歡上數理，設計以提升國小學生科學學習興趣為主軸的跨領域教案。系列影片已放置「數感實驗室」Youtube頻道及國教署「國民中小學課程與教學資源整合平臺」。

►不用記密碼，聰明開鎖！「指靜脈智慧保險箱」激殺價8990元

ET快訊
梨泰院煉獄「32秒自拍」曝！男女擠壓扭曲　慘叫聲狂炸
梨泰院151死！專家曝「骨牌效應」活活擠死　6分鐘窒息奪命
「還敢去大型聚會」？　醫曝6關鍵：這時間危機增加
梨泰院哭喊「要活著出去」！他卻目睹友被壓死　1小時CPR救不
台灣跨年、演唱會也人擠人！他驚「很少大意外」　原因曝光
梨泰院煉獄「至少5000公斤」強壓身上　女性死亡數是男性2倍
慶祝24歲生日卻喪命！男踏入梨泰院煉獄　女友跨海尋人後心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣也發生過！27年前1事故「大火+踩踏」　釀64死成最慘

食材跟動物口水調和！高雄知名肉燥飯3缺失　衛生局：限期改善

台灣跨年、演唱會也人擠人！他驚「很少大意外」　原因曝光

梨泰院慘案後「還敢去大型聚會」？重症醫曝6關鍵：這時間危機增加

跑1公里捐1元助弱勢兒　日月潭環湖馬拉松吸歷屆最多6400人參加

在台灣最擠的經驗　PTT回憶「20年前台北跨年」：腳踩在人身上

27歲法國博士「台師大最年輕女教授」　教育部拍攝女性科學家影片

疫情驗證中醫藥價值！中西醫合療內外兼顧　突破醫療極限

黃喉貂排遺驚現塑膠微粒　塔塔加遊憩區明年元旦起全面撤垃圾桶

梨泰院慘劇　醫籲保命做這件事

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

8歲妹立志當髮香區幼苗　尬舞峮峮「同步炸裂」！

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

開車撞進陳其邁造勢舞台　男子被救出「酒測值1.08」

爽拋玩具「砸中爸要害」　崩潰慘叫..兒竟秒露燦笑

在戶外練習拋接雜耍環　竟精準套上「路過海鷗」

台灣也發生過！27年前1事故「大火+踩踏」　釀64死成最慘

食材跟動物口水調和！高雄知名肉燥飯3缺失　衛生局：限期改善

台灣跨年、演唱會也人擠人！他驚「很少大意外」　原因曝光

梨泰院慘案後「還敢去大型聚會」？重症醫曝6關鍵：這時間危機增加

跑1公里捐1元助弱勢兒　日月潭環湖馬拉松吸歷屆最多6400人參加

在台灣最擠的經驗　PTT回憶「20年前台北跨年」：腳踩在人身上

27歲法國博士「台師大最年輕女教授」　教育部拍攝女性科學家影片

疫情驗證中醫藥價值！中西醫合療內外兼顧　突破醫療極限

黃喉貂排遺驚現塑膠微粒　塔塔加遊憩區明年元旦起全面撤垃圾桶

梨泰院慘劇　醫籲保命做這件事

台灣也發生過！27年前1事故「大火+踩踏」　釀64死成最慘

Jennie、Lisa也愛這樣穿！4種牛仔褲穿搭　不用想就能快速出門

鄭州派工作組進駐富士康！　員工喊「心裡很難受」：閉環十幾天了

梨泰院失蹤人數再飆「累計3580起」！　7小時暴增13倍

梨泰院前1天就出事！斜坡群眾塞爆多人摔倒　民眾嚇：以為會被踩死

愛情來了警察也來了　通緝男沒吃到愛心晚餐先進警局

梨泰院煉獄「自拍視角」曝光！男女擠成一團崩潰扭曲　慘叫聲狂炸

梨泰院萬聖節慘劇逾150死！旅遊達人曝「如擠手扶梯」：估千人塞在那

梨泰院踩踏233人死傷…她勾恐怖回憶「快要窒息」　列6重點閃避人潮

風雨無阻！造勢湧萬人　蔣萬安喊：我是唯一最有能力打敗陳時中的人

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

生活熱門新聞

消防員教2招「人擠人空隙求生」最怕靠牆

今晚共伴開始！5縣市警戒　雨勢最大時間曝

警衝梨泰院「有人快死了，請後退」　年輕人反應超扯

台灣哪像梨泰院？一票點名「超美1處」

歐盟示警！　打這2款新冠疫苗「可能月經大出血」

台灣跨年也人擠人　他驚「很少大意外」

在台灣最擠的經歷是「20年前的跨年」：踩在人身上

加盟廖老大「慘賠200萬」畢業！他跟王浩宇道歉了

4縣市豪大雨特報！明起更猛雨彈炸3天

曖昧對象打來！　女秒溫柔開嗓

台鐵電車線斷落「行車中斷近8小時」！兇手找到了　台鐵要求償

25歲男自稱「台積電2倍薪挖角」！同業傻眼了

爸爸顧小孩　被床母懲罰超爆笑

豪雨彈開炸！4縣市豪大雨特報　3地防坍方

更多熱門

相關新聞

兩私中列專輔學校　教團提醒：未來5年大量偏鄉私校面臨退場

兩私中列專輔學校　教團提醒：未來5年大量偏鄉私校面臨退場

教育部退場審議會今（27日）通過將旗美商工及同濟高中列為專案輔導學校，全國私校工會理事長尤榮輝表示，二校都位於偏鄉，也因財務顯著惡化且影響校務運作而被列專輔學校，凸顯偏鄉的私中辦學普遍陷入困境，若政府持續無作為，未來5年將有大量偏鄉私中面臨退場危機，尤其竹苗及南部四縣市情況將特別嚴重，除衝擊技職人才培育，並將擴大城鄉教育資源落差。

兩私中列首波專輔學校　教部透露「總數逾20所」明年5月前全公布

兩私中列首波專輔學校　教部透露「總數逾20所」明年5月前全公布

快訊／首波私中專輔學校公布　高雄旗美商工與嘉義同濟中學入列

快訊／首波私中專輔學校公布　高雄旗美商工與嘉義同濟中學入列

退審會明舉行！逾20所私中面臨退場　教長透露：已有5校解散

退審會明舉行！逾20所私中面臨退場　教長透露：已有5校解散

高苑科大董事會頻違法　教長：強力行政監督「不改善將停辦解散」

高苑科大董事會頻違法　教長：強力行政監督「不改善將停辦解散」

關鍵字：

女性科學家理工教育部提升國民中小學女學生科學學習興趣推廣計畫

讀者迴響

熱門新聞

梨泰院死傷100↑　網紅曝實況嚇壞

女孩被百人卡死「整張臉死白」10秒片曝光！

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

他5小時前錄梨泰院歡慶畫面　一句話預言死亡悲劇

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

10萬人塞爆梨泰院「空拍照」曝！巷內驚見大量遺體

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

梨泰院目擊者怒控「6醉男故意推擠」

梨泰院20歲倖存者還原現場

梨泰院「沙丁魚式人潮」！整排躺地

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

梨泰院失蹤人數飆到2249人　家屬苦尋

梨泰院夜店老闆拒絕開門　見死不救

更多

最夯影音

更多
走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u
賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面