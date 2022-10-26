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退審會明舉行！逾20所私中面臨退場　教長透露：已有5校解散

▲▼教育部長潘文忠表示，針對高苑科大董事會，將透過強力行政監督，讓校務恢復正常。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長潘文忠表示，已有5所私中至少停辦3年以上。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部退場審議會9月公布7校大專校院的專案輔導學校名單，預計明天針對私立高中職進行審議，外傳私中退場校數超過20所或更多，教育部長潘文忠今（26日）表示，已有5所學校至少停辦3年以上，已有4校向教部申請停辦或由教部命其停辦，符合條件學校將提到審議會進行審議是否列為專輔學校，國教署也在10月12日再次行文提醒五都，要依法積極辦理審議工作。

在少子化衝擊下，私校停招、停辦消息頻傳，教育部退場審議會在九月開會後，公布三波、7校專案輔導學校名單，以及學校改善日期，7所專輔學校包括：大同技術學院、高苑科技大學、中州科技大學、台灣首府大學、明道大學、環球科技大學、和春技術學院等。

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不過，日前傳出私立高中職狀況更嚴重，教育部粗估超過20所，全國私校工會更表示，國教署加上五都（不含台南市）轄管私中，合理估計應有50所私中面臨退場，外界也相當關注明天即將登場的教育部退場審議會。

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部退場審議會明天將針對私中部分進行審議。（圖／記者許敏溶攝）

教育部長潘文忠今天下午表示，國教署工作小組已利用退場條例規定的財務等相關指標，針對學校進行縝密瞭解，明天正式召開退場的審議會，對於符合相關指標的學校，將提到審議會進行後續討論，審議是否列為專輔學校。

至於到底有多少私中要退場，潘文忠說，在退場審議以前，已有5所學校停辦至少3年以上，另有4校向教部申請停辦或由教部命其停辦，上述5校，教育部已經在今年6月根據私校法，命令學校財團法人解散，包括花蓮縣私立國光高工、台南市私立華濟永安高中、嘉義市私立大同高商、雲林縣私立益新高工、屏東縣私立志成高工。

而在退場審議前，目前另有4校已依私立學校法規定，向教育部申請停辦，或由教育部命其停辦，教育部補充說明，目前該4校皆尚未向教育部提出申請恢復辦理、改制、改辦的具體規劃，這4校包括：屏東縣私立華洲高工、嘉義縣弘德高工、台南市私立鳳和高中、嘉義縣私立協志高工。

潘文忠指出，對於五都（不含台南市）部分，已經要求五都根據退場條例進行審議，目前五都已經進行前置作業，國教署在10月12日再次行文提醒，五都要依法積極辦理審議工作，國教署將會召開五都的工作會議，希望能夠在審議相關作業上，有更一致規範，提供五都做為一個依循，希望後續依法進行，讓相關審議工作順利進行。

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退場條例教育部私立高中職少子化潘文忠

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