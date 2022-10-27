兩私中列首波專輔學校　教部透露「總數逾20所」明年5月前全公布

▲教育部國教署長彭富源（左）表示，退場審議會最慢在明年5月前審完所有私中。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部退場審議會今（27日）舉行第六次會議，也是首次針對私立高中職學校進行審議，共有高雄私立旗美商工與嘉義私立同濟中學等兩校被列為專輔學校，外傳退場私中可能超過20所，教育部國教署長彭富源坦承這數字，並指要等到11月中旬才召開下一次審議會，但會希望教育部與地方政府在明年5月前完成所有審議，不可以讓學生在選填志願時，不知道哪些學校列為專輔，以免影響學生受教權。

在少子化衝擊下，私校頻頻傳出停招、停辦消息，教育部退審會在九月開會後，公布三波針對大專校院、共7校專案輔導學校名單，以及學校改善日期，7所專輔學校包括：大同技術學院、高苑科技大學、中州科技大學、台灣首府大學、明道大學、環球科技大學、和春技術學院等。

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不過，日前傳出私立高中職狀況更嚴重，教育部粗估超過20所，全國私校工會更表示，國教署加上五都（不含台南市）轄管私中，合理估計應有50所私中面臨退場，而教育部退場審議會今天舉行第六次會議，也是首次針對私立高中職學校進行審議，旗美商工與同濟中學等兩所私校被列為專輔學校，教育部表示，與會委員認為兩所學校「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，給予學校二年改善期限。

▲高雄私立旗美商工（見圖）與嘉義同濟中學等兩所私中被列為專輔學校。（圖／摘自旗美商工）

根據教育部資料，在111學年度，旗美商工僅有106名學生，專兼任教師13名，職員5人，同濟中學則只剩下93名學生，專兼任教師24名，職員2人。

教育部國教署長彭富源指出，兩所學校財務狀況都不佳，甚至有學校要求老師「同舟共濟」的減薪狀況，而根據規定，教育部要求學校在最近兩年，每個月可用資金要維持3個月，但兩所學校24個月都未達標準，也因財務狀況顯著惡化，所以最後委員認定兩校都列為專輔學校。

彭富源表示，兩校被認定為專輔學校後有兩年改善期，認定時間則從發文日起算，列為專輔學校後，教育部將加派該校專任教職員學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，若學生未成年，名額將由學者專家替代，同時教育部也會組成查核輔導小組，任用有財務、教務、人事與校務運作背景的人員參與，人數約8到15人，人數會盡量到上限，藉此協助學校改善。



日前教育部在立院備詢時，曾提及教育部直屬的私中，超過20所私中可能面臨退場，媒體今天再次追問，彭富源也坦言，根據目前工作小組調查資料的確是這數字，預計11月中召開第二次審議會，每次審議一到三校，最慢在明年學校招生前，也就是明年5月前完成審議，不會讓學生在選填志願時，不知道哪些學校列為專輔，也會同時要求地方政府做到，保障學生受教權。