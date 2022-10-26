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高苑科大董事會頻違法　教長：強力行政監督「不改善將停辦解散」

▲▼教育部長潘文忠表示，針對高苑科大董事會，將透過強力行政監督，讓校務恢復正常。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長潘文忠表示，將透過強力行政監督，讓高苑科大校務恢復正常。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

高苑科大教職員自救會不滿董事會積欠薪資及違法未捐資，今（26日）下午道教育部陳情，教育部長潘文忠指出，針對欠薪部分，教育部已3次針對學校、董事長與董事罰款，並向法院聲請解除全體董事職務，教育部會透過強力行政監督，讓校務恢復正常，若董事會在明年5月底前仍未改善，將命令高苑科大停招、停辦及解散。

高苑科大風波不斷，在今年5月遭踢爆菲律賓生黑工案，之後爆發董事會與前校長趙必孝爭議，由於董事會遲遲未依法捐資，教育部在今年7月正式向法院聲請解除全體董事職務，9月更被列為專輔學校，若在明年5月底前為完成改善，將依退場條例令其停招、停辦及解散。

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而高苑科大教職員自救會不滿董事會從今年6月起積欠薪資，也未依法捐資，今天下午道教育部陳情，並提出4點訴求，並批評董事會任命的李姓代理校長涉及學倫案，呼籲教育部儘速再度行文法院，加快解散違法的董事會。

▲▼高苑科大教職員自救會今天到教育部陳情，批評董事會不願捐資，且積欠員工薪資，呼籲教育部加快解散董事會。（圖／記者許敏溶攝）

▲高苑科大教職員自救會批評董事會不願捐資，且積欠員工薪資，呼籲教育部解散董事會。（圖／記者許敏溶攝）

對於高苑科大教職員自救會訴求，以及董事會屢傳違法，潘文忠在今天部務會報前接受媒體訪問時表示，高苑科大董事會與前校長之間紛爭確實影響校務，由於董事會從6月份積欠教職員工薪資，故教育部依照教師待遇條例，針對學校罰鍰3次，同時針對董事長與董事個人裁處共3次，加上董事會並未依照承諾捐資，故教育部在今年7月已經正式向法院聲請解除全體董事職務，也呼籲法院考量該校永續發展，能盡速裁決，讓學校紛爭落幕。

潘文忠表示，高苑科大依退場條例被列為專輔學校，教育部也遴派教職員及學生擔任公益董事，若在明年5月31日仍未改善，將依照退場條例，命令高苑停招、停辦及解散，若學校董事會始終紛爭不斷，確實會影響學生受教權，教育部會會依法處置，透過強力行政監督，讓校務恢復正常。

教育部補充說明，高苑科大從今年5月起積欠教職員薪資，董事會則違反捐資承諾，教育部已根據教師待遇條例規定，對學校裁處罰鍰3次，金額分別為10、20、35萬，且董事也負連帶責任外，故依照私立學校法第77條第2款規定裁處董事長、董事個人共3次，每次裁罰每人50萬元。

至於高苑科大李姓代理校長疑涉學倫案，教育部表示，早在去年11月5日就函請學校就檢舉案查明，但至今仍未完成調查，若經查明確實違反學術倫理等情事，且無代理校長資格，教育部將函請更換代理校長。

 

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