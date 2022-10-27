兩私中列專輔學校　教團提醒：未來5年大量偏鄉私校面臨退場

▲嘉義同濟中學被教育部列為首波專輔學校。（圖／翻攝google Map）

記者許敏溶／台北報導

教育部退場審議會今（27日）通過將旗美商工及同濟高中列為專案輔導學校，全國私校工會理事長尤榮輝表示，二校都位於偏鄉，也因財務顯著惡化且影響校務運作而被列專輔學校，凸顯偏鄉的私中辦學普遍陷入困境，若政府持續無作為，未來5年將有大量偏鄉私中面臨退場危機，尤其竹苗及南部四縣市情況將特別嚴重，除衝擊技職人才培育，並將擴大城鄉教育資源落差。

教育部退場審議會今天舉行第六次會議，也是首次針對私立高中職學校進行審議，高雄的私立旗美商工與嘉義私立同濟中學，與會委員認為上述兩校「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，並給予學校二年改善期限。

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▲高雄私立旗美商工被教育部列為專輔學校。（圖／摘自旗美商工）

對於教育部公佈首波退輔的私中，尤榮輝指出，任何一所私校退場都是地方教育資源重大損失，少子化冰河期考驗私校生存能力，若政府放任市場自然淘汰私中，必然造成偏鄉教育資源失衡，在努力淘汰後段私校的同時，期待教育部也要能積極思考提供私校合理辦學空間，支持優良私校發展，並彌平城鄉教育資源差距的政策。

▲尤榮輝提醒政府，未來5年將有大量偏鄉私中面臨退場危機。（圖／尤榮輝提供）

尤榮輝建議，認定私中為專輔學的指標，除財務惡化外，還有合格教師率及欠薪情形，但目前國教署對私中合格教師率及欠薪採「既往不究」政策，將依5月退場條例公告實施後的狀況評核結果納入預警及專輔，但目前許多私中聘任不合格教師情形嚴重，也有扣減研究費及導師費狀況，對於主管機關寬容，呼籲各私中把握機會，務必提高合格教師率，並避免欠薪爭議。