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快訊／首波私中專輔學校公布　高雄旗美商工與嘉義同濟中學入列

記者許敏溶／台北報導

教育部退場審議會今（27日）今天舉行第六次會議，也是首次針對私立高中職學校進行審議，根據最新消息，高雄的私立旗美商工與嘉義私立同濟中學等兩所學校被列為專輔學校，教育部表示，與會委員認為兩所學校「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，給予學校二年改善期限。

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部退審會今天審議後，共有旗美商工與同濟中學等兩所私中被列為專輔學校。（圖／記者許敏溶攝）

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在少子化衝擊下，私校頻頻傳出停招、停辦消息，教育部退審會在九月開會後，公布三波、共7校專案輔導學校名單，以及學校改善日期，7所專輔學校包括：大同技術學院、高苑科技大學、中州科技大學、台灣首府大學、明道大學、環球科技大學、和春技術學院等。

不過，日前傳出私立高中職狀況更嚴重，教育部粗估超過20所，全國私校工會更表示，國教署加上五都（不含台南市）轄管私中，合理估計應有50所私中面臨退場，也讓外界相當關心今天登場的退審會結果。

▲▼教育部長潘文忠表示，針對高苑科大董事會，將透過強力行政監督，讓校務恢復正常。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長潘文忠表示，今天審議會將審議私中是否列為專輔學校。（圖／記者許敏溶攝）

退審會今天下午舉行第六次會議，共有兩所學校被列為專輔學校，包括高雄的私立旗美商工與嘉義私立同濟中學等兩所學校被列為專輔學校。

教育部表示，高雄縣私立旗美高級商工職業學校，是私立高級中等以上學校退場條例施行後列入專案輔導學校，經出席委員二分之一以上同意，認為該校「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，給予該校改善期限二年。

至於嘉義縣的私立同濟中學，教育部指出，也是退場條例施行後列入專案輔導學校，經過出席委員二分之一以上同意，符合「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」狀況，認定為專案輔導學校，同樣給予該校二年改善期限。

教育部國教署長彭富源表示，經過退場審議會審議通過的專案輔導學校，教育部將名單公告在「教育部主管私立高級中等學校專案輔導學校公告專區」，並將提退場審議會審議加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，及加派學者專家1人擔任監察人，以強化專案輔導學校的治理。
 

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