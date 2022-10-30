埤塘美景+摸彩大獎…　桃園八德區全民健走9000民眾參加

▲桃園八德區全民健走。（圖／八德區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區公所29日舉辦「漫步八塊厝、玩埤新生活」、德區全民健走活動，吸引9000民眾於八德埤塘生態公園盛大展開。原訂上午6點開放報到，但不少熱情民眾摸黑就來到會場排隊等候，健走路線全長約4公里，因適值選戰期間，各政黨候選人紛紛到場拜票，競選旗幟、文宣品四處可見，選味十足。

活動由八德在地的新興高中儀隊，帶來震撼且精神抖擻的表演，為健走活動揭開序幕，出席活動的市長鄭文燦表示，桃園市是一個充滿朝氣與活力的新直轄市，期盼市民朋友透過各項體育運動培養健康生活習慣。其中健走的門檻低，對於身體負擔小但維持健康的成效顯著，各區近年來都積極推動健走活動，八德區近年參與人數近萬人，可見市民朋友對這項活動的認同。

八德區長黃全成表示，埤塘自然生態公園是區內的重要自然生態景點，也是民眾散步健走的好去處，活動時除了欣賞埤塘公園的自然風光與沿線的美景，公所也邀請到爵士鼓、氣球魔術、泡泡秀等表演增添活動的趣味性，希望透過活動邀請大家一同踏出戶外漫步八德，感受八德美好的景色與空氣。

本活動採事前網路報名、團體報名2種方式，報名成功即可領取摸彩集章券，在活動中走完全程就能憑卷兌換精美的健行登山後背包乙個，還能參加摸彩，共計抽出GOGORO電動機車、iPhone14等92項大獎。