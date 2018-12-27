桃園八德區某里長當選人樁腳涉現金買票　檢聲押獲准

▲桃園八德區某里長當選人樁腳，涉現金買票遭桃園地檢署收押。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

九合一選後桃園地檢署接獲多起檢舉賄選案，桃檢27日指出，該署接獲桃園市八德區某里長當選人的52歲樁腳蔡女，以現金向選民賄選情資，經指派檢察官林劭燁積極偵辦，26日指揮桃園市調處、八德分局通知樁腳蔡女與選民6人共7人到案釐清案情，並當庭逮捕蔡女向桃園地院聲請羈押禁見獲准。

桃園地檢署指出，該署於選後接獲桃園市八德區某里長當選人樁腳蔡女，在九合一選舉期間以現金向選民賄選之情資，指派檢察官林劭燁積極偵辦，26日指揮桃園市調處、八德警分局通知蔡姓女樁腳與選民6人共7人到案釐清案情。

經檢察官偵訊後，認蔡女於1124選舉前一天的23日晚間，在八德區某里，以每戶5,000元現金向選民行賄，尋求選民支持，因而認蔡女涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄犯罪嫌疑重大，有勾串共犯及證人之虞，26日晚間當庭逮捕，並向桃園地院聲請羈押禁見獲准，其餘選民則請回。

據了解，桃園市八德區有48個里，今年里長選舉參選者眾，競爭激烈，而里長當選人於12月25日宣布就職才一天，即傳出區內某里長蔡姓女樁腳因涉選舉期間，以現金買票遭當庭收押，全案發展受到地方關注。檢方表示，未來將持續追查，釐清全部犯罪事實