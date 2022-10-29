賴清德南下雲林為劉建國、張勝智競總站台　熱情呼聲響徹北港夜空

▲ 民進黨雲林縣長候選人劉建國與北港鎮長候選人張勝智聯合競選總部成立大會，賴清德副總統、立委陳亭妃、立委蘇治芬等，都到場支持劉建國與張智勝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨雲林縣長候選人劉建國與北港鎮長候選人張勝智聯合競選總部昨（28）日舉行成立大會，現場湧入5000多名支持者，副總統賴清德、立法委員邱泰源、立委陳亭妃、立委蘇治芬等，都到場支持劉建國與張智勝，現場高呼「新雲林、拚未來」熱情呼聲響徹夜空。

▲ 立委蘇治芬呼籲鄉親，包含雲林甚至於北港，都要嚴肅地看待自己手上的選票，因此拜託鄉親手上五張選票，包含18歲投票權，都要票票入匭，支持民主進步黨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台南立法委員陳亭妃上台就感慨講道，中央現在是有力出沒路，中央有前瞻計畫，是大規模的規劃，雲林必需要發展農業，而且不僅是農業，還要加入科技、生技農業，讓年輕人可以返鄉，因此雲林縣在需要「農業創新加值園區」，這樣的規劃，因此11月26日大家一定要把劉建國送進雲林縣府，讓中央地方一條心讓雲林大改變。

立委蘇治芬呼籲：「這次選舉，絕對不可以因為我們的不團結，讓中共有機可趁，絕對不可以把這次選舉當作這是地方選舉，是派系的選舉，因為這次選舉是人民最基本的力量。因此台灣人從北到南，包含雲林甚至於北港，都要嚴肅地看待自己手上的選票，因此拜託鄉親手上五張選票，包含18歲投票權，都要票票入匭，支持民主進步黨。」

▲ 台南立法委員陳亭妃表示，雲林必需要發展農業，而且不僅是農業，還要加入科技、生技農業，讓年輕人可以返鄉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



副總統賴清德站台表示，最了解北港的就是劉建國，像是北港轉運站閒置沒有規劃，但是西螺轉運站，10年前西螺鎮長直接找劉建國從無到有把西螺轉運展完成。賴清德也提到，北港糖廠閒置的83公頃土地，現在劉建國、蘇治芬已經規畫起「農業創新加值園區」，要讓雲林農業加值，因此北港鄉親一定要把握這次機會，讓劉建國擔任縣長，推動北港的發展。

賴清德強調，劉建國過去為雲林爭取很多，如斗六雲林溪掀蓋10.85億、古坑交流道9.9億，濁水溪揚塵21億、國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心39億、台大醫院雲林分院虎尾院區醫療大樓二期擴建111億，這些都劉建國爭取的。因此賴清德最後呼籲，請大家一定要支持2號劉建國。

劉建國表示，過去張勝智擔任鎮長時，就時常邀他與蔡孟真、蔡岳儒議員一同來處理北港的事務，不管是停車場、北港街甚至北媽醫院，他們北媽醫院讓成為雲林腦中風急救責任醫院。劉建國強調，北港一定要找對北港熟悉了解的人，回來負責北港，讓北港迎頭趕上、脫胎換骨。

劉建國強調，國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心已經在他手上爭取到了，而且行政院因應人口老化、超高齡社會編列1200億，而國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心就是負責研究高齡政策與福利，未來雲林就是高齡照顧的重鎮。劉建國最後表示，這最後的28天，大家一起為雲林爭一口氣，為北港爭一口氣，為新雲林、拚未來。

▲劉建國強調，北港一定要找對北港熟悉了解的人張勝智回來負責北港，讓北港迎頭趕上、脫胎換骨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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