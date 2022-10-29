高虹安被告反催年輕人投票？　他曝：「虹果乾」現象外溢六都選情

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安今。（圖／記者蘇晏男攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安日前因涉嫌「博士論文內容與資策會資料重疊、在資策會任職期間疑不當兼職」，遭資策會提告。媒體人韋安29日指出，原先支持高虹安的年輕人表態率高、投票率低，但在高虹安被提告後，可能會提升他們的投票意願，更諷刺「2020有『芒果乾』，2022則有『虹果乾』。」

資策會26日對高虹安所撰寫的2篇論文，在台灣與美國提出侵權告訴。資策會執行長卓政宏補充說明，原本只有針對2017年9月發表的論文進行侵權告訴，但在比對後發現另一篇相似度結果「文字超過30%、圖表更高」，因此一併提告。

除了論文爭議，民進黨立委賴瑞隆先前在立院經濟委員會質詢，指控高虹安日前在資策會任職時，兼任資策會衍生公司科智企業業務處長，涉違法兼職，將循法律途徑來處理。

韋安29日表示，本來支持高虹安的年輕人表態率高、投票率低，但在高虹安不斷被提告後，可能會提升他們的投票意願。他更諷刺，「2020有『芒果乾』，2022則有『虹果乾』，但這次是站在綠營對立面。」

韋安也推測，這種「虹果乾」現象會外溢到六都選情，讓雙北、桃園、台中的年輕人投票率提高，而台南、高雄則因為返鄉障礙會少一點。他強調，選前一天，高虹安如果來場「從台北到新竹的徒步悲情抗爭」，催票效果不可低估。