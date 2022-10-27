全台22縣市、4大戰區戰況一次看　綠營拚7+2、藍營樂觀上看17縣市

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、湯興漢攝、黃國霖攝）



記者陶本和、呂晏慈／台北報導

距離年底九合一大選投票剩下最後一個月，選戰逐漸升溫，《ETtoday新聞雲》針對全台22縣市，進行全盤選情掃描。一次解析各縣市當前戰況。總體而言，藍綠陣營都將台北市、桃園市、苗栗縣、新竹市等4縣市視為超級一級戰區。在綠營方面，首要必須守住桃園市、新竹市，證明鄭文燦、林智堅的執政品質備受人民肯定之外，也要積極強攻台北市、苗栗縣；而藍營方面，除了現有14執政縣市之外，有意在台北市、基隆市、桃園市等3縣市攻城掠地，力拚17縣市。

【北部戰區】

身為台灣頭的基隆市，共有五人投入選戰，包括：民進黨候選人蔡適應、國民黨候選人謝國樑、時代力量候選人陳薇仲，以及兩位無黨籍的候選人。過去基隆被視為鐵藍一塊，在現任市長林右昌8年執政，撼動藍綠板塊，如今已是藍綠勢均力敵的狀態。

目前基隆市選戰陷入藍綠膠著，根據《年代民調中心》10月份進行的民調顯示，謝國樑以30.1%的支持度，依序領先蔡適應的26.7%、時代力量市長候選人陳薇仲的5.1%，以及無黨籍市長候選人黃希賢、曾國民分別的0.8%、0.2%；而《自由時報》民調顯示，蔡適應支持度贏過謝國樑達6.5個百分點。

針對基隆的選情，藍營人士分析，「基隆有望拿回」，謝國樑選立委的得票率非常不錯，並非選輸才不當立委，其三屆任內在基隆做過什麼、服務過什麼，在地人最清楚，蔡適應用打家族黑幕來挑戰謝國樑，恐怕是畫錯重點；而在蔡適應方面，也在林右昌親自陪同下，提前開始在各區「落地掃」，直接與市民面對面接觸，兩人合體拉抬選情，也確實反映在民調上。林右昌的認真輔選，讓市民很有感，畢竟高達八成的施政滿意度，讓林右昌走到那裡都受到市民的肯定與歡迎。

台北市無非是本次選戰的重中之重，國民黨候選人蔣萬安、民進黨候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊等三組候選人的差距，都在誤差範圍內，更加考驗候選人與團隊，稍有不慎就將落入劣勢。

綠營輔選人士坦言，台北市長選情膠著，直到現階段仍處於「麻花狀」態勢，從賭盤表現就可一窺端倪，陳時中歷經免治馬桶宣傳片爭議，又遭遇資深媒體人周玉蔻猛打蔣萬安父親蔣孝嚴陳年緋聞，重創選情、民調下滑，現在賭盤已修正為陳時中與蔣萬安的「PK盤」。

蔣萬安團隊幹部指出，未來30天最重要的就是拓票，黨員、幹部或後援會應在弱勢選區多辦活動替蔣拉票。黨務人士建議，蔣萬安除自己本身的形象外，還要加強與市議員以及地方的連結，營造團隊氣氛，讓市民了解蔣不是單打獨鬥。而蔣萬安的人格特質不是攻擊型候選人，但也不能被動防守，該攻擊就攻擊、該爭取的選票就該爭取，該防守時就防守。

至於在黃珊珊陣營部分，民眾黨人士直言，黨內對於台北市並沒有絕望，倘若能讓陳時中穩定第3名，還是能有機會贏下；目前民調各式各樣，如果真的陳穩定第3名，甚至在10月底更往下掉，仍有投票意向的淺綠支持者不會票投蔣萬安。

黨內人士表示，有民調顯示，藍綠白支持者中，有近4、5成自認中間選民，目前初步觀察陳時中當選機會變小，爭取對陳時中失望卻投不下蔣萬安的選票。

接著，在新北市方面，新北市長侯友宜連任的氣勢旺盛，對於選情採取「冷處理」的態度，民進黨新北市長候選人林佳龍則頻頻出招，企圖製造政治攻防，意在透過不同議題炒熱選情。不過，根據《ETtoday新聞雲》10月份的民調結果顯示，侯友宜以54.7%支持度，大幅領先林佳龍的31.9%。

桃園市方面，呈現國民黨候選人張善政、民進黨候選人鄭運鵬，以及民眾黨候選人賴香伶等「三腳督」的態勢。對於國民黨而言，這場選戰攸關朱立倫的「主席保衛戰」，而對民進黨而言，是「肯定現任市長鄭文燦8年政績」的選戰。

近張人士認為，以往張善政被稱「佛系打選戰」，但經過這幾個月了解地方需求，已越來越了解要積極攻防、捍衛自己清白，「兩場大造勢，可說是讓張善政吃了『定心丸』。」近期陪同張善政跑行程，可以感受民眾的熱度增加，還有民眾特別跑到團隊旁邊高喊「一定要當選」。

綠營輔選人士則表示，現在桃園市藍綠選情仍然很膠著，在民調表現上，鄭運鵬在願意出門投票者呈現領先狀態，因此最後30天就是「看誰的支持者願意出來投票」，最重要的是讓綠營支持者有動力出來投票，相信在整個團結氣氛，加上鄭運鵬個人努力，只要支持者肯定鄭文燦的施政要被繼續延續下去，就會是他們投票的動力。

至於賴香伶的選情，民眾黨內人士分析，柯文哲自詡墨綠出身，光譜與鄭寶清有些接近，「柯文哲魅力」恐怕遺傳給鄭寶清，而不是賴香伶；現在須努力讓賴香伶爭取到正統「柯家軍」象徵，將於11月中旬舉辦造勢晚會，期盼將氣勢催出來。

▼賴香伶、張善政、鄭寶清、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）



另外，在新竹縣長部分，從原本被外界視為應該是「三腳督」，但因無黨籍新竹縣竹北市長何淦銘突然發出「守住誠信，何淦銘退選」棄選，讓選情回歸藍、綠對決之中。不過，仍另有3個無黨的湖口鄉親范振揆、竹東人黃秀龍以及關西鎮民劉復嵐投入選戰。

現任縣長楊文科四年前投入縣長選戰時，透過藍營地方組織搶勝，經過3年多的執政，他再次以「藍大於綠」的基本盤士氣爭取連任；而他的對手，民進黨客家部主任周江杰，過去在立委選戰敗給國民黨的林為洲，這次在地方是否能獲得鄭永金系統支持，仍待後續觀察。

新竹市長選情因民眾黨新竹市長候選人高虹安論文與資策會兼職問題，成為六都以外的激戰區，但從各家民調可以看到，目前高虹安暫居領先地位，可說是越打越勇。不過民眾黨人士分析，「不能說高虹安穩贏，因為千萬別低估民進黨爆發力」；而綠營人士認為，新竹市選情緊繃，不到最後關頭，看不出勝負；藍營人士則說，新竹是國民黨全台灣最有懸念的縣市 ，很大的關係在於選民結構的變化。

綠營輔選人士坦言，目前新竹市民調表態率超過8成，不過選情仍然非常緊繃，「我們候選人的表現是『正常發揮』，支持率奠基在很堅實的基礎上，不過仍有成長空間」。

新竹「雙虹競爭」，讓國民黨提名的林耕仁支持度居於弱勢，國民黨人士指出，今年全台灣國民黨最有懸念的就是新竹選舉，這跟新竹選民結構有關，新竹平均年齡年輕、出生率高，選民多數關心民生議題，候選人跑傳統宮廟、市場行程已經勢微了。不過藍營人士認為，「高虹安真的就那樣子而已，沒有外界講的那麼好」，但高虹安之所以聲量這麼大，是因為她吸引了竹科選民的期待跟青睞，「一團混亂真的就是新竹現在的選舉狀態」。

地方人士建議，最後三十天決戰，林耕仁要多針對政策議題發聲，推出新創、正面、符合年輕選民的政見，才能吸引民眾的支持，儘管國民黨在新竹現在情勢緊張，「但國民黨在新竹不能垮」，未來要多增加其他族群選民的支持率，包含「討厭民進黨群」都可以拉進來，努力離開同溫層。

▼國民黨新竹市長參選人林耕仁、民進黨新竹市長參選人沈慧虹、民眾黨立委高虹安。（圖／合成圖）



至於苗栗縣，也是本次選戰的一級戰區之一，苗栗縣議會議長、無黨籍候選人鍾東錦近日數度合體台北市長柯文哲，攪亂一池春水，民進黨候選人徐定禎喊出「反黑」訴求，劍指鍾東錦，國民黨候選人謝福弘也主打「正藍軍」口號，與馬英九、韓國瑜、侯友宜等藍營大咖同台造勢，而時代力量候選人宋國鼎來勢洶洶，不僅連開數場記者會踢爆鍾東錦黑歷史，也發文反批徐定禎，4方競逐戰況相當激烈。

綠營操盤手表示，國民黨在苗栗已經執政72年，從未政黨輪替過，徐耀昌任內的縣市長排名敬陪末座，只贏過柯文哲排名倒數第二，苗栗現在「民心思變」，大家想要換黨、換人做做看，除了由立法院黨團舉行記者會，拋出反黑訴求，有節奏、有策略地處理鍾東錦的前科、財產等議題，更重要的是號召「台灣派」團結集中選票，催票到最後一刻，拜託支持者返鄉投票。

藍營輔選人士分析，謝福弘的優勢在於人品優良，也有前縣長傅學鵬及劉政鴻的雙重加持，以及黨中央力挺，是真真正正的正藍軍，尤其傅學鵬更是助徐耀昌上位的重要推手。不過，其劣勢也是因為人品優良，打起選戰過於「佛系」，例如之前徐定楨上廣播痛批謝福弘，幕僚都強力建議謝福弘應該向徐定楨提告，豈料謝之後在市場遇見徐定楨，竟一笑泯恩仇，此事不了了之；另外，謝福弘相較鍾東錦、徐定楨財力不足，國民黨也阮囊羞澀，更無鍾東錦在江湖上的影響力。

▼左起謝褔弘、鍾東錦、徐定禎、宋國鼎。（合成圖／謝福弘臉書、記者蔡文淵、徐定禎競選團隊、記者李毓康）



【中部戰區】

在台中市長選戰方面，擁有高支持度的現任市長盧秀燕，除了爭取連任之外，更被視為國民黨2022年底選戰的重要火車頭，除了扮演母雞拉抬地方議員的選情，更可能發揮外溢效應，幫助藍營其他縣市的選戰。對此，盧秀燕身邊幕僚指出，盧秀燕其實已經開始慢慢進行輔選的工作了，透過跟議員緊密的結合希望能透過母雞效應幫助到市議員，這樣的方式不僅是能夠維持一定的人氣，也是讓外界了解，台中藍軍是非常團結的。

在綠營方面，兼任蔡其昌發言人的立委林靜儀表示，目前著力於屯區跟市區，因為蔡其昌在海線已經經營很久，中二、海線等地方的建設也都是他在幫忙，海線方面她認為選情相對穩定，知名度也很高，民眾對他很熟悉。

因此，蔡其昌要加強的會是屯區跟市區。首先，在屯區方面，主要是民進黨立委何欣純在處理，林靜儀表示，何欣純經營非常好，而市區就是立委張廖萬堅來協助。林靜儀坦言，蔡其昌在市區的知名度相對低一些，雖然這幾年擔任職棒會長，有比較多曝光度，但還是需要努力。

彰化縣由國民黨籍的現任縣長王惠美對上民進黨立委黃秀芳挑戰，連任機會高；而南投縣因現任縣長任期將屆，國民黨候選人許淑華可望接棒，而民進黨候選人蔡培慧近期狂打「黑金」議題，盼讓選情加溫。

雲嘉嘉方面，雲林縣長張麗善拋出「2030前進新雲林」願景，挑戰者、民進黨候選人劉建國步步為營，加上成功整合海線立委、前縣長蘇治芬，力圖拿回雲林執政權；同樣尋求連任的國民黨籍嘉義市長黃敏惠擁有現任優勢，而曾任立委的總統府前副秘書長李俊俋砲火猛烈，高呼改變嘉義市「4年拚13年」；至於民進黨籍的嘉義縣長翁章梁提出「農工大縣，正在實現」競選主軸，國民黨女將王育敏積極搶灘，但綠營仍勝券在握。

【南部戰區】

對於台南市、高雄市、屏東縣等南台灣3縣市，民進黨評估選情穩定，台南市方面，台南市長黃偉哲支持度逾5成，面對擁有全國知名度的對手謝龍介，持續提出政策願景；高雄市長陳其邁迎戰國民黨候選人柯志恩，不只要連任當選，更要力拚衝高票數、民進黨席次在市議會過半；屏東縣部分，民進黨候選人周春米接棒呼聲高，再度參選的國民黨候選人蘇清泉尋求突圍機會。

【東部、外島戰區】

首先在外離島部分，同樣因「三腳督」選情出現膠著的還有澎湖縣，代表國民黨拚連任的縣長賴峰偉，受到同樣系出藍營的馬公市長葉竹林參選影響，陷入選票分裂危機，民進黨提名前縣長陳光復積極拓展新票源，綠營評估有機會重返執政，而藍營大咖前總統馬英九、黨主席朱立倫也跨海輔選，拉抬「正藍軍」氣勢。

在連江縣方面，國民黨提名前副縣長王忠銘與前地政局長曹爾元兩人，前者擁有行政優勢，後者則獲得宗族支持，民進黨首度提名的李問則與黨籍候選人組成「大黃魚戰隊」，徒步環島帶來新氣象；金門縣方面，尋求連任的金門縣長楊鎮浯面對對手陳福海挑戰，雙方在空戰及陸戰捉對廝殺，吸引媒體跟進報導。

至於東部的花蓮縣，民進黨推出前總統府發言人Kolas Yotaka力戰現任縣長徐榛蔚，對於綠營而言，雖然是極度艱困選區，但這次是民進黨推出原住民族的參選人，加上前立委、現任駐美代表蕭美琴過去留下的勢力，雖然難度相當高，但仍有一搏的機會；在台東縣部分，民進黨由六度挑戰的立委劉櫂豪出戰，對上國民黨現任縣長饒慶鈴，對綠營而言也是超級艱困選區，根據《菱傳媒》的民調顯示，饒慶鈴以55.57%，大幅領先劉櫂豪的30.7%；此外，饒慶鈴的施政滿意度也達到68.2%，顯示劉櫂豪選情依然陷入苦戰。

【綠營拚7+2、藍營要搶17縣市】

總體而言，藍綠陣營都將台北市、桃園市、苗栗縣、新竹市等4縣市視為超級一級戰區，選情極度緊繃，未到最後都難分出勝負。在綠營方面，首要必須守住桃園市、新竹市，證明鄭文燦、林智堅的執政品質備受人民肯定之外，也要積極強攻台北市、苗栗縣，台北市20年來最接近勝選的一次，而苗栗縣更是70多年來最可能藉由藍營分裂，趁勢讓藍天變綠地。因此，民進黨現有7縣市，除了要保住桃園、新竹市之外，更要力拼「＋2」。

在國民黨陣營方面，除了現有14執政縣市之外，也希望在台北市、基隆市、桃園市等3縣市攻城掠地；而苗栗縣，目前鍾東錦雖然以無黨籍投入選戰，但外界普遍認為，就算最後他當選縣長，仍會被歸為藍營，因此藍營年底九合一選戰，以樂觀角度看，有望上看取得17縣市。