北北基桃明合體！朱立倫定調「區域聯防」　國民黨大型造勢遍地開花

▲朱立倫（中）為衝刺選情定調區域聯防，國民黨大型造勢活動遍地開花。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一選舉進入倒數，國民黨規劃多場大型或區域聯合造勢進行最後衝刺。黨主席朱立倫今（29）日強調，國民黨會透過最強母雞，也透過區域聯防、全黨團結來輔選。據了解，明起北有「北北基桃」4位候選人合體，南有「嘉南高屏」4位候選人共同造勢，11月12日則將在新北市長侯友宜的主場板橋第一體育場，舉辦國民黨六都市長聯合造勢大會。

面對大選倒數關鍵黃金月，朱立倫今天表示，除了他個人跑遍全台灣之外，稍早他才跟侯友宜在宜蘭輔選，晚上會跟盧秀燕一起替嘉義市「勇媽市長」黃敏惠加油，明天則有「北北基桃」4位候選人一起合體，明天下午也有南部4縣市候選人也會齊一造勢。朱強調，國民黨最強母雞侯友宜、盧秀燕都在全力幫大家加油，也會透過區域聯防、全黨團結來輔選。

據了解，接下來還有至少6場大型或區域聯合造勢活動，今晚南投縣長候選人許淑華聯合競選總部成立，前高雄市長韓國瑜確定受邀站台助陣；明天下午張善政聯合競選總部成立，韓國瑜也確定出席，韓國瑜等於連續2天都跟黨籍縣市首長候選人合體。

明天上午台北市長候選人蔣萬安「市民基地」競選總部啟用，將於北市金華國中舉辦造勢，屆時「北北基桃」4位候選人蔣萬安、侯友宜、張善政、謝國樑將會大會師。明天下午高雄大榮高中將舉辦「南方響起造勢大會」，「嘉南高屏」4位候選人王育敏、謝龍介、柯志恩、蘇清泉也會大合體。

接下來，11月12日將在侯友宜的主場新北市板橋第一體育場，舉辦國民黨六都市長聯合造勢大會。11月19日選前黃金周，國民黨也將在張善政桃園南區競總舉辦「北北基桃竹竹苗」7縣市聯合造勢，25日選前之夜則以台北為主場辦萬人造勢晚會。

值得注意的是，25日台北主場選前之夜，原鎖定市府廣場或凱達格蘭大道，但分別都被其他陣營捷足先登。對此，藍營一位北市輔選高層表示，團隊內部尚規劃其他備選場地，儘管首選的2個地方被借走，但不會影響選前之夜的舉辦，請外界放心。

文傳會主委洪孟楷指出，11月的3場造勢活動，目前都規劃安排電視直播。他並表示，國民黨今年的選戰戰術是團體作戰，對比民進黨候選人單線作戰，國民黨能夠互相合體造勢爭取勝選，不只期盼全面勝選，更希望串起共同生活圈，聯合各區域共榮共好。