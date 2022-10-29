金門協議展兩岸交流！馬英九重回32年前簽署地　盼小三通復航　

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

前總統馬英九於29日上午飛到金門，為金門縣長候選人楊鎮浯競選總部成立大會站台，在出席大會前，特地先轉往當初簽訂兩岸「金門協議」的簽署地（現為金門縣地政局辦公廳舍）參訪，再提促進兩岸交流應盡速恢復小三通，同時推動超過20年的金門大橋將在明日（30）通車，馬英九也表示這是非常重要、很開心的大事，終於完成了金門人多年來的盼望。

▲前總統馬英九飛抵金門為金門縣長候選人楊鎮浯競選總部成立大會站台打氣。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

馬英九回憶道，當初他出席金門大橋動工，有一名小金門的老先生也特別來參加，老先生流著淚、激動得對他說「等好久了」，他也說雖然輪渡也只需15分鐘，但有沒有這座橋將會差別非常多，他表示很高興能來主持通車典禮，這點他與金門人一樣是多年以來的盼望。





而「金門協議」是當年為解決遣返台灣海峽偷渡犯在「原船遣返」或「併船遣返」政策執行下，經常發生船難意外的問題，並基於人道原則，由中華民國紅十字會與對岸的中國紅十字會在雙方的紅十字會以非官方組織身份，於民國79年9月11日和12日，在金門簽訂的司法互助協議，也是兩岸司法互助的重要開端。





馬英九前總統在國民黨副主席夏立言、金門縣長楊鎮浯等一行人員陪同下，參訪了當時簽署協議的會議室及相關陳列之歷史照片，並進行簡短的茶敘交流，馬英九前總統表示，是時他擔任陸委會副主委時，由海基會副董事長兼秘書長陳長文代表簽署這項協議，這項協議歷史意義非常重大，代表兩岸可以坐下來一起談，並且可以談出結果，即使大家對於這個協議日期是要使用「西元年」或「民國年」有不一樣的看法，但可以各自表述，可以解決問題，又不會傷害彼此的利益，這就是一個好的開始。從這個協議開始，也開啟兩岸的對話，之後在既有的共識下，各自表述。

他也表示，從金門協議到兩岸三通交流，是大家共同的努力，才換來兩岸今天的和平共處，兩岸當前最能加速與對岸重啟交流的，就是金馬小三通，過往在小三通正常通航的時候，所帶來的榮景與融洽的兩岸人民交流互動，都充份顯示，穩定的兩岸關係，能夠為人民帶來福祉，因此馬前總統也表示，應該趕緊恢復小三通交流。

金門縣長楊鎮浯也表示，有近百分之七十的金門鄉親，期盼小三通早日復航，隨著台灣國境的開放，同屬國境的金門，不應被特別的排除在外，這樣的「特殊待遇」，對金門而言，並不是「善待」，反而是「枷鎖」，期待中央政府能以更友善與務實的態度，來面對小三通的復航，讓金門鄉親回到正常的發展與生活。



