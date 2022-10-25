林內鄉保護河川宣導暨路跑活動　11／5二度開放百人報名

▲「林內鄉2022年保護河川宣導暨路跑活動」因疫情延期，是疫情趨緩活動將於11月5日重磅回歸，今日舉行活動記者邀請鄉親齊聚林內健康路跑享受風光美景。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林林內鄉公所舉辦「林內鄉2022年保護河川宣導暨路跑活動」因疫情延期，在此漸趨緩之際考量鄉親對健康生活的渴望，活動將於11月5日重磅回歸。今(25)日於林內鄉公所舉辦活動記者會，鄉長張維崢以及與會來賓參與，配合超水路跑主題露出林內超水景點，歡迎超水跑友們齊聚林內驛站健康路跑享受風光美景。

林內鄉公所表示，期藉由辦理路跑活動，讓民眾沿途認識林內鄉河川水源地及自然環境生態，盡情享受在地田園風光、人文風情等產業特色，一起為守護河川盡一份心力。路跑活動分為3K超Chill組、5K超Fun組、10K超勇組，每位報名參加的跑者可獲得活動T恤及超水路跑紀念小物，也藉運動享受林內鄉在地風光。

林內鄉長張維崢表示，後疫情時代，民眾迎接新疫情生活需要有更優質的健康生活方式，路跑便是其中一個很好的選項，活動當天特別規劃「創意環保超人Cosplay」活動，歡迎具創意裝扮巧思的鄉親好友們事先報名參加，運用如回收紙箱、寶特瓶等素材，發揮創意Cosplay環保超人裝扮，加深宣導護川環保的觀念，共同為環境保護盡一份心力，亦是本次路跑活動吸睛的活動亮點之一。

張維崢說，本次的路跑路線經過「寶隆紙廠」、「自來水淨水廠」、「農田水利環境教育園區」及「三星路千萬大道」，沿途也將「林內田園風光」盡收眼底，路跑名額雖一開放報名即額滿秒殺，但心動尚未報名者也放心，當天將提供100位現場報名名額，誠摯邀請超水跑友們走訪林內，鄉內有許多美景，一同前來探訪林內的美好景色。

▲「林內鄉2022年保護河川宣導暨路跑活動」因疫情延期，是疫情趨緩活動將於11月5日重磅回歸。（圖／記者蔡佩旻攝）

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