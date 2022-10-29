跨濁水溪挺張麗善 ｢友善｣連線　侯友宜：誇一心奉獻做不倦

▲新北市長侯友宜昨28日南下跨過濁水溪，來到雲林陪同雲林縣長候選人張麗善掃街拜票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新北市長侯友宜昨28日南下跨過濁水溪，來到雲林陪同雲林縣長候選人張麗善掃街拜票，晚間最後一站抵達斗六石榴班長和宮，現場聚集超過2000位鄉親。據了解，此為侯友宜首場車隊掃街的行程，由於新北市居住著約80萬北漂的雲林人，這也是張麗善說｢新北雲林同鄉情誼很濃厚｣的原因。

2018年侯友宜與張麗善分別當選縣市長後，新北市和雲林縣展開更深入的合作與交流。除了在市政交流上，兩人私下的感情也相當不錯。侯友宜說，他們兩人都是鄉下孩子，再加上侯友宜覺得張麗善時常南來北往推銷雲林的產品，是位認真的縣長，因此打從心底對其肯定覺得可以交朋友。

▲張麗善強調｢2030前進雲林｣就是要用接下來的四年拚雲林未來的八年，到2030年時雲林縣能夠脫胎換骨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



2人在從政前，一位是警察，另一位是護士，都是救人的行業，雙雙成為縣市長後促進了新北和雲林更多元的互動，這次選舉還很有默契地都以｢2030｣為主軸提出政策願景。侯友宜是最近在接受媒體專訪時提出到2030年時，新北市要與台北市並駕齊驅，新北市要成為「北台灣發展中心點」。

而張麗善則在數個月就已完成並公布這次參選縣長的政策方向｢2030前進雲林｣，張麗善說，其中包括30項過去四年的重要政績，以及30項涵蓋於｢智慧經濟｣、｢低碳永續｣、｢安全建康｣與｢共融發展｣等四大面向中的願景政策。

張麗善強調，｢2030前進雲林｣就是要用接下來的四年拚雲林未來的八年，到2030年時雲林縣能夠脫胎換骨，這也是所有縣民最期盼的轉變，因此不論是新北市或桃園市也跟著提出｢2030｣，表示侯市長與張院長和自己一樣，都以掌握到民之所欲，並化成政見付諸執行。

▲新北市長侯友宜昨28日南下跨過濁水溪到雲林，陪同雲林縣長候選人張麗善掃街拜票，晚間抵達斗六石榴班長和宮，現場聚集超過2000位鄉親。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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