地震豪雨夾擊！台鐵新秀橋搶修突破困境　「拚明年1／18全線通車」

▲台鐵搶修位移新秀姑巒溪橋出現進展，第一跨復位。（圖／台鐵局）

記者李姿慧／台北報導

受918強震重創，台鐵玉里=富里路段將中斷4個月，力拼112年1月18日搶通路線，趕在春節前全線通車，由於花東地震不斷，加上颱風豪雨夾擊，導致搶修困難，不過台鐵投入大量人力機具日夜搶修出現突破性進展，位移嚴重的新秀姑巒溪橋第一跨復位完成。

台鐵表示，918震災後台鐵投入大量人力、機具搶修受損嚴重的玉里=富里路段，對橫樑位移的新秀姑巒溪橋(新秀橋)，及橋墩發現裂縫的樂樂溪橋，更緊急發包辦理修復工程。由於近一個月來東部地區仍持續發生餘震，加上10月中旬尼莎颱風共伴效應造成豪雨，維持搶修進度變得困難，在員工努力下，日前新秀橋第一跨樑體已經順利移回原定點，復位成功給予大家極大信心，要在計劃的112年1月18日搶通路線，恢復花東全線通車。

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▲台鐵搶修位移新秀姑巒溪橋出現進展，第一跨復位。（圖／台鐵局）

新秀橋共有15跨樑體，受0918六級震度衝擊全部位移，完成復位的第一跨重量超過1400噸，施工必須要在河床敷設支撐架RC基礎、架設重型鋼構支撐架、於橫樑二端以精密千斤頂同步頂昇、清除橋台上損壞結構物、重設支承墊、橫推及縱推樑體、再於定點落座，過程複雜艱鉅。

台鐵局長杜微表示，第一跨順利落座是全體工作人員辛勞成果的展現，非常感謝同仁努力，後續工程要在確保安全的前提下，增加工作面日夜趕工，才能符合進度。對於後續止震塊、電桿基礎、鋪軌、電力架設、號誌恢復、以及樂樂溪橋、東里站至富里站各站間路線重整等工程，請工務處、電務處及東區協調中心投入，做好整合工作。

▲台鐵局長杜微視察搶修情況。（圖／台鐵局）

杜微也指示增加臨時護堤做好溪水引流，避免溪水暴漲影響工區安全。同時也要善用監視器及空拍機，隨時注意工程作業的變化。

台鐵表示，目前新秀橋工區已完成CCTV現場施工實況及時連線。只要點選臺鐵官網/行政透明/工地現場即時影像專區，在下拉式選單點選「行車安全六年計畫」及「新秀橋」的工程資料，即可查閱獨立網頁和即時影像。