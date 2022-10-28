快訊／宜蘭東部海域23：30發生地震　台北有感

記者趙蔡州／綜合報導
台灣東北部28日晚間11點30分發生有感地震，初估最大震度3級。地震發生後，許多網友紛紛在PTT表示，「新北有感」、「台北有感」、「桃園大」、「中壢有感」、「快跑阿」、「瞬間大地震」、「基隆有感」、「下雨就地震」。
根據氣象局資料，宜蘭縣東部海域28日晚間11點30分發生規模5.1地震，震源深度63.9公里。
各地震度級：
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：南澳、牛鬥、南山、武塔
2級：蘇澳、冬山、宜蘭市、頭城、內城、澳花、大同
● 桃園市地區最大震度3級
3級：三光、桃園市
2級：新屋
1級：中壢
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：西寶
2級：和平、太魯閣、花蓮市、鹽寮、銅門
1級：秀林、水璉、西林、磯崎、光復、紅葉、富里
● 新北市地區最大震度2級
2級：三貂角、雙溪、五分山、新北市、五股、淡水
1級：新店、萬里
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：關西、竹東、峨眉、五峰
1級：竹北市
● 臺中市地區最大震度2級
2級：梨山、德基
1級：烏石坑、霧峰、梧棲
● 南投縣地區最大震度2級
2級：合歡山、信義鄉
1級：奧萬大、埔里、國姓、日月潭、南投市、名間、竹山、玉山
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市
1級：員林、大城
● 臺北市地區最大震度1級
1級：木柵、臺北市
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：南庄、苗栗市、三義、竹南
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 臺東縣地區最大震度1級
1級：長濱、成功、利稻、東河
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：阿里山、番路、民雄、太保市、義竹
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、四湖、麥寮、水林
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 基隆市地區最大震度1級
1級：基隆市
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