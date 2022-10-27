　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

地震速報升級搶快！高速列車、半導體大廠都在用　民間應用慢半拍

▲▼地震,地震預警技術,現地型,國震中心,地震速報,臺灣防災產業協會。（圖／臺灣防災產業協會以及國震中心提供）

▲地震速報系統的再進化，能大幅減少生命財產損失，強化先天多震的台灣防災韌性。（圖／國震中心提供）

生活中心／綜合報導

今年9月連續2起規模六以上強震，全台有感，你提早收到地震即時警報了嗎？你知道氣象局以散佈全台地震儀進行偵測有盲區，近震央半徑約30公里內來不及在地震來臨前收到地震警報嗎？本月24日及26日由社團法人臺灣防災產業協會主辦，和國家實驗研究院國家地震工程中心（簡稱：國震中心）協辦台中、台北場「民生公共物聯網複合式地震速報服務產官學交流會」。協會彭啟明理事長表示，隨著地震預警技術日益精進，地震的連續發生也讓民眾開始思考科技是否能提供預警生活化的應用，因而針對地震預報的產業發展與願景，聚集國內專家討論如何透過數位科技的應用，大幅減少生命財產損失，強化台灣的防災韌性。

台灣位於環太平洋地震帶上，平均每年發生1000起有感地震、包括2-3起芮氏規模6以上地震，且15到20年就發生一次災害型地震。亟需發展生活化的各項地震預報應用，以「大數據、物聯網和AI技術」為基礎，地震速報系統能更快預警、同時縮小盲區。

以9月18日下午2點44分發生的芮氏規模6.8強震為例，地震的震央在台東，而台東初來國小因為使用了「現地型」預警系統，比氣象局快6秒更早發送警報。差別是什麼？學生可以更快進行避難疏散，高速列車早10秒接收到預警，時速可從260公里降到240公里，即可降低7成出軌率；而對半導體大廠而言，如果像過去地震晃動才開始停機，事後重啟至少需要8小時，提前收到預警的話，則最快可在震後15分鐘內快速恢復啟動。

▲▼地震,地震預警技術,現地型,國震中心,地震速報,臺灣防災產業協會。（圖／臺灣防災產業協會以及國震中心提供）

這套高精密度的「現地型」地震預警系統，主要運用三聯科技的感測器以及衛波科技的演算法等，透過地震先抵達的1-3秒P波，預測後續災難性震波S波的強度，可在強烈震波來臨前5～30秒提出預警。相對於氣象局目前使用「區域型」地震觀測網，需要佈建龐大的網點並掌握更多的資訊，「現地型」概念指的是，僅需在定點安裝一台內建演算法的地震儀，即可快速提出預警。

當初為了整體強化台灣地震速報能力，國震中心發展複合式地震速報平台，整合了氣象局的區域型地震速報，以及仰賴許多民間技術的現地型地震預警系統，不僅能有效縮小區域型地震速報的盲區，還可搭配物聯網進行減災連動設計，除了公共運輸與高科技廠房之外，還可應用在住宅、商辦、學校和醫院等各類型單位，在地震發生前進行如自動停機、自動斷電、瓦斯遮斷和行車減速等緊急應變措施，深入民生領域、減少災情。

國震中心的複合式地震速報系統曾在2013年聲名大噪，因為採用該預警系統的小學有一天預警系統響了，學生們立刻跑到空曠處，緊接著在12.8秒後，規模6.2的地震來襲，過程全被一位家長錄影下來，隨後被各媒體迅速傳播廣發。

可惜，該系統目前民間與政府單位應用的並不多。防災產業協會祕書長黃少薇表示，因此兩場交流會的主要目的之一，就是透過對地震預報系統全面性的介紹，讓各界了解地震速報的產業應用價值與潛力，因此交流會除了地震速報發展現況、和營運經驗之外，更著重在應用實例的分享。

強化災情模擬，更貼近生活化需求

師大地科系陳卉瑄教授指出，平時可以針對各種地震來臨情境強化模擬與教育，讓民間更加瞭解地震速報如何保全人身安全和財產，而釐清誤報的原因更能讓民眾了解預警當前的限制，以及未來的發展性。

此外，「KNY台灣天氣app」（目前僅有Android版）總經理陳坤助表示，自2016年在應用程式中加入地震速報的功能後，在手機上以簡明的畫面、深刻的音效搭配倒數功能，讓一般民眾即使來不及作出應變，但是心理上已經可以做出準備。

地震速報不只讓民眾單方面接收速報，瑞德感知科技陳寶琳董事長展示該公司的AI智慧防災應用服務系統，在地震速報推播之後，結合開關控制系統與動態導引系統，可應用在人潮眾多的百貨商場或辦公大樓等，引導避難方向，達到地震應變減災。甚至可以應用在工安管理上，從科技業回到營造廠的璽樂科技執行長黃暐皓執行長表示，即時的緊急通報後，可分析工地的危害達到預警的功用，下一步希望透過訓練和監護，在災害發生前就能做出應變。

地震速報的應用無限寬廣，電信技術中心副執行長李重志盤點了多種可能的物聯網技術，且考量重大災害發生時，固網或許也遭受損害，各種場域可擇定各自適宜的通訊方式通報預警訊息，達到減災的成效，當多樣化符合各自所需的產品開發出來，對地震速報的依賴性就會大幅提升。

能源管理也是應用領域之一，奇邑科技副總經理李東洋指出，混搭物聯網技術可解決桶裝瓦斯業的痛點，在人力短缺的大環境下，將管理平台結合民生公共物聯網的資訊提供智慧配送管理，讓傳統產業數位轉型，讓桶裝瓦斯使用、配送數位化，進而提升整體產業的競爭力。

衛波科技執行長林沛暘表示，應用衛波科技的演算法，結合關鍵的上下游夥伴，台灣可以發展出完整的地震速報產業鍊，從地震頻仍的紐西蘭、印尼和菲律賓行銷開始，走向國際。

▲▼地震,地震預警技術,現地型,國震中心,地震速報,臺灣防災產業協會。（圖／臺灣防災產業協會以及國震中心提供）

▲衛波科技執行長林沛暘分享，如何應用該公司演算法，讓台灣發展出完整的地震速報產業鍊。（圖／臺灣防災產業協會提供）

針對整體地震防災產業發展，防災產業協會理事賴文基建議可參考日本以集團式的方式發展，在公共服務至臻成熟的台灣，可強化公私部門雙軌制的管理，建置一個整合型應用機構可以整合與地震速報應用有關的產官學研組織，定期檢討每年地震預警的成效，將地震預警的效益發揮極致並大力推行，也讓本土菁英研發的複合式地震速報服務能夠不斷地升級與再進化。

▲▼地震,地震預警技術,現地型,國震中心,地震速報,臺灣防災產業協會。（圖／臺灣防災產業協會以及國震中心提供）

▲臺灣防災產業協會理事賴文基建議，可參考日本集團式發展模，整合與地震速報應用相關產官學研組織，讓預報服務升級。（圖／臺灣防災產業協會提供）

ET快訊
快訊／台中桶屍案重大進展　酒店女轉列被告限制出境
快訊／12至17歲青少年可打BA.1次世代疫苗了　時間出爐
BLACKPINK巡演出意外！Jennie「痛到尖叫」全程被
快訊／BA.5次世代疫苗接種　規劃出爐！
台中桶屍今相驗！證物飄濃厚屍臭　家屬到場包緊緊掩頭避走
全球最危險公路！每年300人死於途中　「山崖下都是骷髏」
新車「星級評等」啟動！銷售王首撞畫面曝光　首批名單有8車款

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

強震連襲！居家防震要點懶人包一次看

快訊／11月1日起開放12~17歲青少年打BA.1次世代疫苗

兩私中列專輔學校　教團提醒：未來5年大量偏鄉私校面臨退場

害高鐵誤點元凶曝光！纏電車線半小時自行掉落　18：14恢復行駛

快訊／BA.5次世代疫苗規劃出爐！開放12歲以上打「和BA.1可自由選」

地震速報升級搶快！高速列車、半導體大廠都在用　民間應用慢半拍

電車線遭異物纏繞！下班時段誤點　「高鐵列車一度卡途中」　

最強旺夫女！命理師點名「6星座」：扶持老公事業+財運入命

曾為觀光局「TAIWAN」揮毫！舞墨大師徐永進逝世　文化部長哀悼

買2萬元專櫃保養品...櫃姐「0防護塞鞋盒寄出」！　她怒曬照

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

早上洗澡半個月換床單　孫聽嬤習慣喊：髒兮兮

台中桶屍命案！廠房傳惡臭　水泥塊冒左手...鎖定1女調查

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

快訊／11月1日起開放12~17歲青少年打BA.1次世代疫苗

兩私中列專輔學校　教團提醒：未來5年大量偏鄉私校面臨退場

害高鐵誤點元凶曝光！纏電車線半小時自行掉落　18：14恢復行駛

快訊／BA.5次世代疫苗規劃出爐！開放12歲以上打「和BA.1可自由選」

地震速報升級搶快！高速列車、半導體大廠都在用　民間應用慢半拍

電車線遭異物纏繞！下班時段誤點　「高鐵列車一度卡途中」　

最強旺夫女！命理師點名「6星座」：扶持老公事業+財運入命

曾為觀光局「TAIWAN」揮毫！舞墨大師徐永進逝世　文化部長哀悼

買2萬元專櫃保養品...櫃姐「0防護塞鞋盒寄出」！　她怒曬照

公廁衛生紙架驚見「八隻長腳」！他嚇爛：這屁股還擦不擦？

限量聖誕彩妝來了！嬌蘭手工刺繡星星唇膏、THREE首推眼影蜜可兩用

CNBLUE姜敏赫12月見面會首站獻台灣　合照、親簽海報福利通通有

他怒曝韓國瑜陪謝國樑掃街照　人潮塞爆市場占車道：拜託別擾民！

快訊／台中桶屍案重大進展　酒店女轉列被告限制出境、出海

群創高階主管自動降薪！　10／1起減幅最高15%

南投縣府近2億拆除重建　921危樓南崗國中變身教育科技兼具潮校

Dior香氛世家10小香閃耀星辰組合美炸、LE LABO經典5小香每一支都好聞

快訊／11月1日起開放12~17歲青少年打BA.1次世代疫苗

【廣編】斗六首座斜屋頂咖啡館接待中心　吸引網紅、打卡成風景

兩私中列專輔學校　教團提醒：未來5年大量偏鄉私校面臨退場

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

生活熱門新聞

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

可能海陸警連發！下周有望放颱風假

想回職場！5年外送員爆「棄跑潮」苦笑了

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

母女斷魂軍卡「錯在1關鍵」　他嘆：機車族被洗腦了

奈格颱風最快今生成　雨彈炸2區「紫到發黑」

彰化夜市爌肉飯歇業　夫妻倆出面致謝

準奈格關鍵轉彎到家門口！3天豪雨彈

老饕崩潰！彰化30年老店「夜市爌肉飯」結束營業

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

颱風奈格生成！今晚變天雨漸猛

女友「前戲剛做完」睡了！他深夜忍到崩潰

連迎5天暴雨！半個台灣紫到發黑

停車離奇扶牆「讓副駕好下」？背後有故事

更多熱門

相關新聞

台東池上4.2地震　最大震度3級

台東池上4.2地震　最大震度3級

中央氣象局通報，今日17:35發生規模4.2地震，震央位於臺東縣池上鄉，地震深度14公里，最大震度包括台東3、花蓮2、南投2、高雄1、嘉義1。

獨／台東強震留陰影！男醫隨身帶房地契、存摺

獨／台東強震留陰影！男醫隨身帶房地契、存摺

南投發生3.9地震　最大震度2級

南投發生3.9地震　最大震度2級

今晨連2震　最大規模3.9、震度2級

今晨連2震　最大規模3.9、震度2級

菲律賓北部規模6.4地震　馬尼拉也有感

菲律賓北部規模6.4地震　馬尼拉也有感

關鍵字：

地震地震預警技術現地型國震中心地震速報臺灣防災產業協會

讀者迴響

熱門新聞

李妍瑾驚喜認愛AV導演「首放閃就曝床上姿態」

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

白家綺KTV突遭襲胸！

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝

可能海陸警連發！下周有望放颱風假

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

即／普悠瑪出軌釀18死　司機二審仍判4年半

即／新北某國中男墜樓亡　師生嚴重驚嚇

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

想回職場！5年外送員爆「棄跑潮」苦笑了

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

人妻窩保全懷裡：心裡和生理都舒服　夫怒告

更多

最夯影音

更多
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面