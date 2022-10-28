快訊／東部外海23:30發生規模5.1地震　最大震度3級

屏東河濱公園最近幾天出現大量蚯蚓，讓一大早前往運動的民眾因天色昏暗，一度以為是樹枝，仔細一看才知是蚯蚓，將畫面po網，引來民眾議論，有網友認為可能與地震有關。養殖蚯蚓達人楊德仁表示，蚯蚓靠皮膚呼吸，地底下太濕或環境受到汙染，就會離開換環境，應該與地震沒有關係。