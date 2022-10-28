沒帶證件硬要進月台　男與台鐵女員工爆口角...過程全都錄　

記者唐詠絮／彰化報導

台鐵員林車站日前發生1起糾紛，一名男子要到月台拿東西時，因為未帶證件，與台鐵人員爆發口角衝突，認為是台鐵在刁難人，而整個過程全被民眾錄下。站長表示，事後雙方都有道歉，但依照台鐵規定，已經取消月台票作業，要到月台接送旅客、提物品等，必須要拿證件換月台證，這點也請民眾體諒。

▲▼男子到員林車站月台取物品未帶證。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲台鐵規定進出月台要換證。（圖／記者唐詠絮攝）

這段起口角衝突影片被po上《社會是新聞影音》，時間發生在10月24日下午4點，男子沒帶證件，急著要上月台領取家人的物品，被台鐵女站務人員阻止，而引爆口角，男子說今天剛好沒有帶證件，是打電話問站長說「鑰匙」也可以，你們怎麼這麼「不便民啦」，「我為何不能進去」、「證件會洩漏個資」，還驚動鐵路警察到現場關切，過程引發民眾側目。

站長林憲堂表示，依據台鐵規定，員工要依據台鐵規定，對要進出月台民眾換證也沒有錯，最後與該名男子2人互相道歉，不過，由於台鐵已經取消月台票作業，要到月台接送旅客、提物品等，必須要到出入口拿證件換月台證，再寫下個人出入月台時間，證件種類有身分證、健保卡及駕照都可以，都沒有證件的話，看身上有甚麼貴重物品都可以勉強通融，也請民眾多加配合。