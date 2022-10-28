新北第6選區／邱烽堯感謝朱立倫打氣！王定宇陪張志豪掃街

▲候選人紛紛合體政界前輩 。（圖／翻攝自Facebook／邱烽堯、張志豪 中和發言人）

網搜小組／鄺郁庭報導

九合一大選倒數不到一個月，新北市第6選區（中和區）市議員候選人除了掃街拜票、關心選民，也紛紛合體政界前輩，邱烽堯就感謝國民黨主席朱立倫到競選總部為他打氣；民進黨張志豪則有立委王定宇陪同，坐上宣傳車掃街；王如意則貼出34字，分享民眾黨主席柯文哲說過的話，說她謹記在心。

國民黨邱烽堯在臉書發文，感謝黨主席朱立倫及國民黨新北市黨部主委黃志雄，百忙之中特地到他的競選總部加油打氣。在拼連任的國民黨游輝宂則到秀山國小參加萬聖節活動，笑讚「大膽裝扮嚇人有禮的快閃活動，讓小孩們對於這個可愛的節日更加有參與感！」

同樣也想拼連任的國民黨金瑞龍則PO文關心動物保護相關議題，「我在議會提案，建請市府利用閒置空間作為動物保護宣導中心」，期盼透過教育平台增進民眾對動物保護的認知，打造一個友善動物的城市。

民進黨現任議員張維倩在臉書發文，坦承自己有壓力，「第一次要競選連任倍感壓力，要用四年來的努力及行動力向鄉親爭取支持。」張志豪則和立委王定宇一同坐上宣傳車，開直播掃街拜票，「王定宇委員陪同志豪掃車，中和的朋友們看到我們歡迎打招呼喔！」

民眾黨王如意則發文「民眾黨女性候選人的強大優勢」，文中信心喊話，「如意認為，民眾黨在今年底的選戰，由於擁有最強女力的投入，未來勢必可以打破藍綠高牆，吸引中間選民的大力支持白色力量！」並說她今年投入選舉，心裡謹記著柯文哲說過的話，「敵軍的火力是我軍十倍，如何抵消？就是接近用刺刀戰，讓對方火力優勢無用武之地。」

最後，她還不忘報上每天的固定選戰行程，「大致是早上到公園拜票，緊接著到路口或是橋頭跟往來的車輛、行人揮手致意，再去市場掃街，下午則是先到黃昏市場，然後到捷運站出口接大家下班。」希望透過勤握每位選民的雙手，展現她想成為強大戰力的決心。