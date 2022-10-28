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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲不滿罰單竟可當天繳　陳時中：我守法罰單來了就繳

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲28日主持交通會報，聽取交通局報告「交通違規催收E化作業」，納悶為何他繳罰單要等5天，陳時中卻可收到的當天就繳納。對此，陳時中說，「我是一個守法的台北人，罰單來了我們就繳，就這麼單純」。

▲▼陳時中全國身心靈職業工會誓師大會暨公益命理義診。（圖／記者陳家祥攝）

▲陳時中全國身心靈職業工會誓師大會暨公益命理義診。（圖／記者陳家祥攝）

針對柯文哲質疑怎麼可以當天繳罰單？陳時中說，那要問他，這是一個市政之一，「我是一個守法的台北人，罰單來了我們就繳，就這麼單純。至於裡面的行政誰快誰慢怎麼樣，他要去把它搞清楚，我怎麼搞得清楚」。

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