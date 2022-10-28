江怡臻推「校園4設備更新」！土城國中籃球場地面整修　書包櫃翻新

▲土城國中室外籃球場地面整修。（圖／翻攝自江怡臻FB）



記者施怡妏／綜合報導

對家長來說，小孩在校園內的安全是最重要的，國民黨新北市市議員候選人江怡臻，成功爭取到「三峽安溪國小警衛室改建」，讓辛苦的警衛伯伯有更好的工作環境，除了警衛室之外，江怡臻還爭取到土城廣福國小教室書包櫃大翻新，以及土城國中室外籃球場地面整修。

江怡臻在校園設備更新方面下了很多功夫，除了三峽安溪國小警衛室改建外，還有土城廣福國小教室書包櫃大翻新，她發現教室內的書包櫃破舊損壞，油漆剝落，一補再補，因此爭取到「書包櫃大翻新」，嶄新書包櫃除了塑鋼材質較耐用，也讓學生們有更好的空間放置自己的物品，教室更為安全舒適，提高學習品質。

江怡臻也爭取到土城國中室外籃球場地面整修，以往的籃球場龜裂不平，一個碰撞倒地，就容易破皮受傷，整修過後學子們能夠安全地在籃球場上揮灑青春，江怡臻也承諾，「會持續關心校園環境！」

此外，江怡臻表示，「除了課本上的知識，教育還可以是『積木牆』」，新北市三峽區龍埔國小是雙語學校，在校長和蔡建民會長帶領的家長會努力之下，成功爭取「STEAM積木牆」，讓龍埔孩子享有更多元、更進步的學習。



▲陳世榮今早到現場會勘。（圖／翻攝自陳世榮FB）

另外，多年的樹林區東和街無自來水地區供水工程，無黨籍新北市議員候選人陳世榮表示，已排定11月1日動工，工期45天，並於今日上午與立委蘇巧慧服務處以及管線單位，辦理施工前會勘。

無黨籍新北市市議員候選人歐金獅將推動「鶯歌公車網路2.0」，早上通勤時段，停靠在台鐵鶯歌站的電車，總是擠滿在桃園站就已上車的通勤族，若遇到電車誤點或下雨，車廂甚至滿到擠不上車。歐金獅指出，爭取增加更多快速公車路線及班次外，也將要求交通局全面盤點鶯歌的大眾運輸資源，打造交通整合網絡，提升通勤的方便性與品質。

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