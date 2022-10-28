新竹警遭毒蟲開車拖行　抱A柱輾車底「大腿骨折」急送醫

▲王姓毒蟲拒絕受檢，逃逸期間因追撞，造成一名員警被壓車底大腿骨折。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新豐地區27日晚間，一名王姓男子因拒絕攔檢開車衝撞2名執勤員警，造成其中1名員警大腿骨折，另一名員警見狀趕緊對空鳴槍，適逢支援警力剛好抵達，合力將王姓犯嫌制伏，並起出4包安非他命。

新竹縣新湖分局表示，山崎派出所警員黃琮哲、白重緯於27日晚間10時許，在新豐鄉新興路上攔停闖紅燈自小客車，警方在盤查過程中發現車內疑有違禁物品，要求王男下車受檢，對方佯裝配合，趁警方不注意時駕車逃逸。

▲▼黃警手術順利，今日上午縣長楊文科與警察局長楊德昌也親自前往慰問。

黃姓員警在攔阻時遭車輛拖行，他抱著A柱降低傷害，未料後方來車竟在此時追撞上來，將王男的車一撞撞上安全島，黃警被壓在保險桿下方動彈不得，送醫後診斷右大腿骨折。

另一名員警趕緊對空鳴槍，同時支援警力抵達，合力將王嫌逮捕，並起獲4包安非他命。全案依傷害、妨害公務及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

黃姓員警今日上午手術順利，縣長楊文科、警察局長楊哲昌也親自前往慰問，對於警方以身犯險，深夜街頭仍守護治安之英勇行為，給予高度肯定，也囑咐警察局務必妥適照顧受傷同仁，囑咐同仁安心養傷、順利康復。

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