毒蟲亮槍當街搶女1.7萬！　他超虔誠...逃亡途中「逢廟必拜」

記者戴上容／新北報導

39歲李男昨17日凌晨1時，偷盜蘆洲路邊機車，在三重亂晃準備下手行搶，深夜1時許，李男見到有名女子剛好從後車廂拿出1萬7千元鈔票，李男上前亮槍強行搶後逃逸；警方調閱監視器，發現李男逃逸過程「逢廟必拜」，昨晚警方埋伏在李男位於北市某旅社投宿地逮人，李供稱已經把1.7萬贓款花光，警訊後依強盜、竊盜等罪嫌移送法辦。

▲男子行搶後到處拜拜 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，李姓男子無業、有多項前科，是轄區治安顧慮人口，他昨21日因無錢買毒動起歹念，先從新北市蘆洲區湧蓮寺附近偷了輛機車，隨意亂逛準備行搶，當天深夜1時許，他在三重區集勇街找到犯案目標。

原來是李女恰巧從汽車後車廂取物，手裡握著一疊1萬7千元鈔票。李男見四處無人，立刻上前，掏出一把銀色空氣槍，恐嚇強搶被害李女1萬7千元現金，犯案後快速騎車逃逸。

三重警方獲報，沿途調閱沿路監視器畫面，鎖定李男行蹤，有趣的是，李男「逢廟必拜」，至少拜了2間北市大廟，昨（21日）晚上6時許，警方在北市民生西路423巷內找到李男犯案贓車，再經追查，發現李男藏身北市南京西路某旅社內，立刻派員埋伏在旅社樓梯間逮人。

▲警方到旅社逮捕李男 。（圖／記者戴上容翻攝）

昨晚間6時50分，警力趁李男準備購物之際，衝上前將他壓制逮捕，在他身上搜出一把銀色空氣槍，經搜索李男入住旅社房內，未發現有其他違禁物品，之後便將空氣槍、贓車一併帶回偵辦。

李男入警局後，坦承他犯下竊車、隨機強盜，稍早行搶的贓款已花用殆盡，警訊後依竊盜、強盜等罪嫌將李男移送法辦。

▲▼男子為了買毒亮槍行搶 。（圖／記者戴上容翻攝）