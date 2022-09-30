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駕駛內急！車亂停擋加油站出入口...廁所飄另類「臭味」慘了

▲31歲李姓男子因急於如廁，竟將車輛停堵於加油站出入口致影響其他車輛通行，市警二分局長樂所員警將躲在廁所內吸毒，被警方緝獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲31歲李姓男子因急於如廁，竟將車輛停堵於加油站出入口致影響其他車輛通行，市警二分局長樂所員警將躲在廁所內吸毒，被警方緝獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有毒品素行的31歲李姓男子，29日晚上8時40分許，駕車行經府前路二段某加油站時，因急於如廁，竟將車輛停堵於加油站出入口致影響其他車輛通行，市警二分局長樂所員警查處，聞到廁所有毒品氣味，經在門外守候，將如廁吸毒的李嫌緝獲，起獲安非他命毒品，依毒品罪嫌送辦。

警方說，案發時適巧二分局長樂派出所副所長郭建政帶班巡邏經過發現，與員警下車查看未見駕駛，經周邊尋找行經男廁窗戶外，竟聞到疑似毒品之氣味。員警於門外守候，李男一打開廁所門突見員警當下愣在當場，並在員警盤檢身分時在其褲子左口袋內起獲第二級毒品安非他命1包0.26公克及使用後吸食器1組，經員警帶回調查。

▲31歲李姓男子因急於如廁，竟將車輛停堵於加油站出入口致影響其他車輛通行，市警二分局長樂所員警將躲在廁所內吸毒，被警方緝獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，李嫌夜間前往中西區府前路品嘗著名水果冰品，準備返家途中四處找尋廁所，行經加油站時就急忙下車如廁，車輛未熄火且違規擋住出入口通道，而被員警巡邏發現下車查看。李男竟還趁上廁所，鎖於廁所內吸食毒品，不料一打開門見員警就站在門外等他，頓時滿臉驚訝尷尬。

郭副所長一見左褲袋明顯鼓起放有物品，經其配合拿出果然為安非他命毒品及吸食器，當場為員警逮捕帶回調查，經後續毒品及尿液檢驗也均呈現陽性反應，全案將李嫌依毒品罪嫌移送法辦。

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