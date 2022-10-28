「我的媽啊」賓士直衝檳榔攤...西施嚇壞尖叫　酒駕男躲暗巷被逮

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子本月26日晚間駕駛賓士轎車行經桃園區健行路時，突失控撞上路旁檳榔攤，轟然巨響嚇壞住戶與檳榔西施，桃園警方到場沒看到肇事駕駛，在附近搜索後發現楊躲在路邊停車與巷弄牆壁的縫隙。楊酒測值為每公升0.61毫克已嚴重超標，偵訊後依供公共危險與肇事逃逸等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，楊除了吃官司，還要負責賠償被撞爛的檳榔攤。

▲桃園市楊姓男子本月26日深夜駕駛賓士轎車行經桃園區健行路失控撞進路旁檳榔攤，楊男肇事後逃逸，所幸未造成傷亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）



▲桃園市楊姓男子本月26日深夜駕駛賓士轎車行經桃園區健行路失控撞進路旁檳榔攤，楊男肇事後逃逸，店家與住戶發現駕駛逃逸氣得破口大罵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，26日晚間9時許，26歲的楊姓男子酒後駕駛賓士轎車，行經桃園區健行路段時，突然失控撞上路旁檳榔攤，撞壞檳榔攤貨架等物品，楊男肇事後不是詢問檳榔攤業者有無受傷，反而是直接落跑，到場處理的同安派出所員警到場後發現肇事駕駛已不在車上，隨即在現場附近搜索。

▲桃園市楊姓男子酒駕肇事逃逸，仍被警方在附近巷弄查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警在案發現場的峨嵋一街發現楊姓男子躲藏在巷弄旁牆壁間與一輛路邊停車間的縫隙，員警發現後喝令配合盤查，但楊男辯稱轎車是朋友開的，還佯裝打電話請朋友到場。員警出示現場監視畫面當場戳破楊男謊言，員警為楊進行酒測，測試呼氣值為每公升0.61毫克，已嚴重超標，全案依公共危險、肇事逃逸與毀損等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市楊姓男子本月26日深夜駕駛賓士轎車行經桃園區健行路失控撞進路旁檳榔攤，檳榔攤被賓士車撞得一片凌亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

【更多新聞】

►國3龍潭段5車連環撞 他為了閃狗釀災！女乘客下車遭撞飛命危

►國3北上龍潭段深夜「3車連環撞」！1女被拋飛無生命跡象搶救中

►數字王國最大股東是解放軍？張善政：有心人士刻意抹紅