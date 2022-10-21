想％女同鄉…色男爬窗進屋舔下體！　落跑掉手機拖鞋...全成鐵證

▲越南籍移工小英竟在租屋處被鄰居同鄉黎男翻窗進屋內揉胸舔下體，法官認為黎男竟不思照顧同鄉還意圖性侵，判1年10月不得緩刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

一名黎姓逃逸移工見租屋在隔壁的同鄉女子小英（化名）頗有姿色，竟在深夜翻窗進入她家，摀住她嘴又強摸胸部，甚至強行舔吻下體，小英死命抵抗才掙脫魔爪，黎男逃離過程中，因慌亂而將自己的手機、口罩、拖鞋、耳機等遺落在小英家，全部變成鐵證。法官審理後，黎被依侵入住宅強制性交未遂罪，處有期徒刑1年10月後，全案仍可上訴。

檢警調查，29歲越南籍黎姓男子逾期居留逃逸後在中部地區租屋，今年4月16日凌晨2時許，他竟翻過隔壁女同鄉租客小英的窗戶，侵入她房間後將她壓制，摀住她嘴又揉胸，還掰開雙腿舌舔下體，小英不斷掙扎扭動才沒被得逞。

黎男見小英頑強抵抗怕驚動他人，倉皇逃逸時卻錯拿小英的手機就跑，還把口罩、拖鞋、耳機等物品遺留在現場，小英立刻將這些東西當成證據報警處理。

黎男被逮後，坦承因色心想與小英發生性關係，由於犯行明確，法官依加重強制性交未遂罪，判黎有期徒刑1年10月徒刑，執行完畢後驅逐出境。

黎男上訴哀求法官，表示他已支付15萬元給小英和解，又說妻子即將臨盆、父母皆高齡70歲，家中經濟全仰賴他，也需盡快償還友人借貸的和解金，希望能獲得緩刑，但台中高分院認為原審判決有理，駁回黎男上訴。