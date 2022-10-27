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金門大橋通車倒數！跨海10分鐘車程限速60km　4大管理措施公布

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

國內第一座大規模跨海大橋「金門大橋」推動超過20年，工程經歷12年完工，也已完成通車前勘驗，交通部長和金門縣政府宣布，將在10月30日下午3時正式通車，第1年通行全免費。為確保通行安全與順暢，縣府也研訂通行管制、流量管控、交通疏導、交通警示等4大管理措施，呼籲用路人加以注意。

▲▼國內第一座大規模跨海大橋「金門大橋」推動超過20年，工程經歷12年完工，將在10月30日下午3時正式通車。（圖／記者林明揚翻攝）

▲國內第一座大規模跨海大橋「金門大橋」將在10月30日下午3時正式通車。（圖／記者林明揚翻攝，下同）

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▲▼金門大橋。（圖／記者林名揚翻攝）

通行管制部分，大橋車道配置為雙向各一「混合車道」及「行人及自行車專用道」，汽機車應依規定行駛於混合車道，行人及自行車則應於專用道；行車速限一般情況下為60km/hr，如遇強風(平均風力6級或陣風8級)、暴雨(24小時累積350毫米或3小時累積200毫米)、濃霧(能見度小於200公尺)，則調降為30km/hr，並建議行人及自行車暫停上橋；另如中央氣象局發布海上颱風警報，或橋上發生重大災害事故等特殊狀況，將進行封橋，以維用路人安全。

流量管控部分，為避免過多大型車輛進入烈嶼地區，造成道路交通不堪負荷，縣府已設立申請「金門大橋大型車通行申請系統」，管控大型車進入總量，屆時非低碳及大眾運輸之「甲類大客車、10噸以上大型貨車及特種車」上橋24小時前均須依規定至縣府「金門觀光旅遊網→指南→相關連結→金門大橋大型車通行申請系統」辦理申請(預計28日起受理申請)，未依規定申請者禁止通行，以確保烈嶼道路承載能量。另小型車、機車縣府亦將透過交通控制系統進行流量統計，並將視情況採取相關交通管理策略。

交通疏導部分，考量通橋後將有旅遊團進入烈嶼遊覽，為避免大型遊覽車過於集中某時段或路段，造成道路壅塞，建議遊覽車與旅行業者可適時錯開遊覽時間及路線，並於路幅較窄之車轍道以逆時針方向行駛，以達時間、空間上之分流。另通車初期，考量部分用路人恐較不熟悉烈嶼路網，易影響道路通行效率，因此在重要交通路段、路口及景點等將加強巡視、引導，以維護道路交通安全及順暢。

交通警示部分，為讓民眾瞭解大橋及其周邊道路交通狀況或相關資訊，縣府已於橋上2端、大小金門通往大橋之重要路口節點建置「資訊可變標誌(CMS)」，共計14處，資訊可變標誌將隨前述天候、壅塞等特殊或突發狀況，即時發布資訊，提供用路人及早因應及決策，有效降低大橋及周邊道路壅塞情形；此外，亦將適時透過FB、金門陸海空交通資訊LINE@、新聞稿等管道揭露相關資訊，提醒用路人可善加利用。

縣府表示，金門大橋屬全國首座跨海大橋，全長5.4公里，為往返大小金之主要通路，通車後往返僅需約10分鐘車程，大幅提升交通便捷性，惟縣府籲請民眾，通車後務必遵循、注意道路交通安全規則及大橋相關管理措施，以確保交通安全及順暢，保障民眾通行權益。

▲▼國內第一座大規模跨海大橋「金門大橋」推動超過20年，工程經歷12年完工，將在10月30日下午3時正式通車。（圖／記者林明揚翻攝）

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