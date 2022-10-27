天母賓利車主臨停紅線　一開門擊落「多元計程車」影片曝

記者黃宥寧／台北報導

這餐貴了！北市士林區德行西路發生一起超貴車禍，53歲林姓男子駕駛千萬賓利，臨停紅線，瞬間開車門，導致直行多元計程車闕姓司機反應不及撞上，其車頭凹毀變形。據悉，賓利車主停紅線是想下車買食物，豈料竟發生車禍，經酒測雙方無酒駕情形。

▲北市士林區林姓男子駕駛千萬賓利臨停紅線，導致直行多元計程車不慎撞上。（圖／記者黃宥寧翻攝）

這起車禍發生在27日上午10時許，林姓車主駕駛新車要價1280萬的Bentley Continental GT 4.0 V8，臨停在紅線德行西路口，林男疑急著下車想買附近蚵仔煎小吃店食物，未注意後方來車開車門，導致直行闕姓男子駕駛Nissan Leaf純電動車直接撞上賓利車門，其車頭嚴重凹陷。

▲賓利左車門側邊防水膠條掉落。（圖／記者黃宥寧翻攝）

根據《道路交通管理處罰條例》第56-1條汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人新台幣1200元以上3600元以下罰鍰；《道路交通管理處罰條例》第56條汽車駕駛人停車時，在禁止臨時停車處停車、設有禁止停車標誌、標線之處停車，可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。

