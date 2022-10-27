北市基隆路地下道貨車誤闖　貨艙撞成梯形卡死！下班時間塞爆了

▲廖姓駕駛未注意該地下道限高僅兩米，受困其中貨艙嚴重變形。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

26日18時16分正值下班尖峰時間，台北市信義區基隆路南往北汽機車混合地下道貨車發生事故；警方獲報到場發現：廖男（27歲）駕駛中型貨車未注意到限高，開進地下道貨車後艙頂與天花板撞擊、卡住動彈不得，造成基隆路往北通往市府站、松山區的下班車流嚴重回堵。

信義分局警員為維持車流順暢，緊急教導駕駛將輪胎洩壓以降低高度，廖男這才順利將倒車駛出地下道，並將貨車移到路旁等候道路救援。這起未注意限高車禍意外，廖姓駕駛僅身體不適沒有大礙，但貨車的後貨艙被壓縮成梯形，足見撞擊力道之猛烈。

信義警方提醒民眾：基隆路南往北向的汽機車混合地下道，限高僅兩公尺高，許多小貨車車廂常因超過限高受阻；貨車卡在地下道往往動彈不得，不僅拖吊車難以救援，還得洩壓輪胎、甚至拆解車廂方能脫困，還得面臨《道路交通管理處罰條例》第60條第2項第3款、違反限高行駛、將面臨900至1800元的罰鍰。

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