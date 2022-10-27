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社會 社會焦點 保障人權

武陵山莊獼猴衝車內「狂抓猛咬攻擊山友」　林管處：將組隊驅趕

記者游瓊華 、翁子皓／台中報導

台中武陵山莊停車場驚傳台灣獼猴攻擊事件，林姓遊客24日上午在停車場正準備下車時，門才打開一條小縫，一隻成年的台灣獼猴就衝進車裡張口狂咬，造成林手掌及全身多處撕裂傷，林之後自行前往30公里外的梨山衛生所處理傷口，還因此縫了好幾針。針對此事，東勢林區管理處表示，已委請專業團隊啟動捕捉計畫，還與有關單位組成「驅猴隊」，定期驅趕。

▲期待遊客尊重「臺灣獼猴」自然野性，讓牠們純真悠然生存在國家公園裡。玉管處提供-蘇隆昌攝。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲林姓遊客在台中武陵山莊停車場下車時，遭獼猴咬傷。（示意圖與本案無關／玉山國家公園管理處提供）

東勢林區管理處25日晚間接獲通知，指稱有一名林姓遊客在武陵山莊停車場遭到獼猴咬傷，於是立即辦理保險通報工作，協助後續保險理賠。

據了解，林姓山友從武陵山莊前往三十公里外的梨山衛生所處理傷口後，原本還繼續登山行程，但後來為了安全考量，還是下山撤回武陵山莊，而東勢林區管理處26日中午與林姓遊客取得聯繫，並由梨山工作站主任到現場慰問，代為支付林姓遊客養傷期間的住宿費用，另外考量到林姓遊客因受傷不適，不便搭公共運輸工具，於是請人載林姓遊客回家，當日晚間平安抵達。

東勢林區管理處表示，武陵地區分屬雪霸國家公園管理處、退輔會武陵農場及東勢林區管理處3機關分別管理，針對武陵地區獼猴危害問題，目前3個機關有組成「驅猴隊」，定期驅趕，此外東勢林區管理處還放置防猴垃圾桶，避免猴子翻找垃圾，降低人猴衝突的機率，並在停車場入口設置宣導告示牌，提醒民眾「猴群出沒注意！上下車及整理行李時，請留意車輛附近獼猴，避免於獼猴面前飲食或開啟背包，以防獼猴搶食」。

東勢林區管理處還說，針對本次獼猴脫序事件，已委請專業團隊啟動捕捉計畫。呼籲民眾，武陵地區常有獼猴出沒，遊客前往遊憩時請注意，避免車內食物透過玻璃窗外露，或在戶外手提塑膠袋等行為，容易引起獼猴攻擊搶奪，做好個人食物管理，並與野生動物保持安全距離，注意遵守「不餵食、不挑釁、不接觸、食物不外露、沒有衝突和諧相處，以維護遊憩安全。

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