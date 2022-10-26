跑水節11／5-11／6熱力登場　《聲林2》陳忻玥嗨翻彰化

▲二水國際跑水節將於11月5日-6日登場。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣年度盛大民俗文化慶典活動「2022二水國際跑水節」將於11月5日至11月6日在二水鄉熱鬧登場，有「二水跑水節蒸汽火車之旅」、草地音樂會及跑水之夜晚會，屆時《聲林之王2》陳忻玥及嘻哈樂團等多名實力派歌手，將輪番上場，讓遊客從早HIGH到晚，縣長王惠美歡迎全國民眾相招歡喜來跑水。

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「2022二水國際跑水節」是彰化縣的重要活動，2020年舉辦二水國際跑水節時，專屬CK124蒸汽火車結合了鐵馬、鐵路、鐵腿的三鐵活動，當年造成了很大迴響，因此，參山國家風景區管理處辦理今年的「二水跑水節蒸汽火車之旅」，特別由西元1941年出廠的DT－668蒸汽老火車頭，於11月5日上午8時由彰化火車站出發為活動拉開序幕。

王惠美表示，今年活動首日重頭戲將在「水心之初大草原」陸續展開，包括「水舞SHOW」、「傳統技藝美食坊」、「草地野餐趣」、「草地音樂會」以及「跑水之夜晚會」，特別邀請到《聲林之王2》知名歌手陳忻玥、《亞洲新人歌唱大賽》第一屆季冠軍董育君、《超級紅人榜》衛冕20關吳申梅、、知名駐唱歌手魏嘉瑩及晚會歌手有二水在地團體農村武裝青年、三金歌王殷正洋、金馬獎最佳電影主題曲魯冰花歌手曾淑勤、金曲團體南方二重唱、及嘻哈樂團火星混蛋等輪番上陣。

王惠美強調，還有策劃許多精彩豐富的活動，有「跑水草地親子嘉年華」、「足踏黑泥力拔山河」、「創意跑水秀」、「漫步水圳浪漫情」、展售彰化各地農特產及融入在地傳統特色的DIY體驗活動的「特色文創市集」，適合親子一同來欣賞二水的自然風光，歡迎民眾在11月5日及11月6日前來共襄盛舉。