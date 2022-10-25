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社會 社會焦點 保障人權

查緝養雞場遇小蜜蜂衝撞　車斗帆布藏10名非法移工全都抓

▲彰化專勤隊會同警方及科偵隊逮捕20名非法移工。（圖／彰化專勤隊提供）

▲彰化專勤隊會同芳苑警方及科偵隊逮捕20名非法移工。（圖／彰化專勤隊提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

芳苑鄉1間養雞場內雇用非法外籍移工，為了掩人耳目，將載送移工車輛，從廂型車、租賓士車，再換帆布遮蔽的貨車，日前遭攔查，過程中陳姓貨車司機倒車衝撞專勤隊幹員，接著又在和美鎮鐵皮屋內發現打零工的女移工，此次共查獲20名來自菲律賓、印尼及越南失聯移工，全案依違反就業服務法函送縣府裁罰。

▲彰化專勤隊會同警方及科偵隊逮捕20名非法移工。（圖／彰化專勤隊提供）

彰化專勤隊表示，有民眾檢舉芳苑鄉某廢棄住宅常有不明外籍人士佔據喧譁，影響附近住戶安寧，隨即派員勘查地形，並鎖定1部經常載運外籍人士出入的藍色貨車。10月14日會同芳苑警分局於清晨守候，趁該車滿載逾期外籍人士出發上工之際攔車圍捕；慌亂中，陳姓司機駕駛貨車竟倒車衝撞查察車輛，所幸車上人員全數平安。

▲彰化專勤隊會同警方及科偵隊逮捕20名非法移工。（圖／彰化專勤隊提供）

查緝人員發現，為躲避查察，載送非法外來人口的車輛，從廂型車換到租賓士車掩護，屢次遭查獲後，現在竟換成有帆布遮蔽的貨車以掩人耳目，真的是花招百出，提醒業者切勿存僥倖心理。

▲彰化專勤隊會同警方及科偵隊逮捕20名非法移工。（圖／彰化專勤隊提供）

另外逾和美鎮1處鐵皮屋內有移工群聚，察查幹員凌晨摸黑前往埋伏，於破曉時分出擊， 5名酣睡中的女移工們被嚇醒後，全被帶回準備遣送返國。

彰化縣專勤隊隊長黃奕崗呼籲，民眾切勿聘僱來路不明的外來人口或仲介非法移工工作。「就業服務法」規定民眾未經許可非法聘僱外國人，可裁罰新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰；5年內若再犯可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，意圖營利仲介者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，請民眾切勿以身試法。

▲彰化專勤隊會同警方及科偵隊逮捕20名非法移工。（圖／彰化專勤隊提供）
 

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