彰化勇警迷彩戰術服民宅攻堅　民眾目擊全歪樓...驚呼：超帥！

▲彰警穿迷彩戰術服，民眾驚呼超帥。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名林姓男子(34歲)因率眾從事暴力討債及恐嚇取財等不法情事，彰化縣警局刑警大隊與刑事局等人，到其位於員林市租屋處攻堅，林男嚇得爬上頂樓摔傷，痛得哀哀叫，逮捕過程中，除暴特勤隊員穿著迷彩草綠全副武裝，目擊逮捕過程的民眾露出驚訝又佩服的神情，驚呼「好酷又帥氣喔」。

檢警調查，林男因涉及暴力討債及恐嚇取財等不法情事，被彰化地檢署以組織犯罪成立專案小組鎖定調查。經連日佈線追查，專案小組發現林男在員林市1處租屋開設人力仲介公司，在掌握林男作息出入時間後，於日前清晨拂曉攻堅，大批警力才攻入租屋處。

林男當時正在三樓房間睡得正甜，被屋內警鈴聲嚇醒後，打赤膊光著腳往頂樓逃竄，警員們狂追逮人，林男隨即往隔壁四樓一躍而下，腿也因此摔傷，經過檢傷後沒有明顯傷勢，但警方仍預防性將他抬上擔架送醫院觀察，旗下9名小弟也一併被逮，全案以組織犯罪偵辦移送。

警方在此次圍捕過中，動用刑事局除暴特勤隊，還穿著草綠色迷彩戰術服攻堅，帥氣的模樣，讓一旁眼尖的民眾發現，直呼「哇！「好酷喔，阿富汗美軍到彰化了」，真的帥到爆棚了。

▲犯嫌打赤膊摔傷被抬上擔架送醫。（圖／民眾提供）