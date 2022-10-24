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社會 社會焦點 保障人權

彰化便當廠油鍋起火！2人噴泡沬滅火　熱油濺出2-3度30％燒傷

▲▼彰化1間便當工廠油鍋起火。（圖／消防提供）

▲▼彰化1間便當工廠油鍋起火。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港鎮1間便當工廠上午發生油鍋起火，有2人使用泡沫滅火器救火時，不慎被油鍋內熱油濺傷，消防局據報後迅速調派第三消防大隊及鹿港分隊前往滅火意識清醒，很快將火勢撲滅，並將傷者送往彰濱秀傳醫院救治，至於起火原因有待釐清。

彰化縣消防局指出，上午7時44分有民眾報案1間鐵皮屋便當工廠內油鍋起火，有明顯火煙，救災車組抵達後，有2位傷者因於第一時間使用泡沫滅火器救火時，不慎被油鍋內熱油噴濺，2-3度約20%燒燙傷，意識清楚，送彰濱秀傳醫院救治。

▲▼彰化1間便當工廠油鍋起火。（圖／消防提供）

▲消防局用泡沫水線滅火。

消防局調派各式消防車10輛、救護車3輛、人員22人前往搶救，現場由鹿港分隊分隊長楊師融負責指揮搶救，使用泡沫水線、熱顯像儀確認無異常溫度現場， 10分鐘將火勢撲滅，起火原因尚待調查釐清。

若於廚房烹煮食物不慎造成『油鍋起火』該怎麼辦？消防局提醒民眾勿恐慌，記得應依下列原則來處理，一、3個步驟不可顛倒:(一)蓋上鍋蓋(二)關閉爐火(三)靜置冷卻。二、第一步切記一定不能用水滅火。三、火太大無法處理時，應迅速逃離現場，並迅速打119報案。

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