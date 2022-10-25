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雲林「華山咖啡大街營造計畫」　斥資900萬執行勾勒亮點藍圖

▲雲林縣政府希望此計畫能拋磚引玉協助華山咖啡大街重新改造店家門面外，更能以全新面貌呈現於大家面前，並為往來遊客給予更優質的服務。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府希望此計畫能拋磚引玉協助華山咖啡大街重新改造店家門面外，更能以全新面貌呈現於大家面前，並為往來遊客給予更優質的服務。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府建設處積極推動「華山咖啡大街營造計畫」以提升華山咖啡大街獨特性與記憶點，共同勾勒出古坑鄉咖啡亮點藍圖，並於今（25）日在維野納複合式餐飲特別舉辦「華山新亮點記者會」推廣華山商家特色。

雲林縣長張麗善表示，此計畫挹注900萬元的經費來執行之外，更邀請當地咖啡業者及商圈理事長召開5次會議來了解他們需求並取得共識，當中也聘請專家委員實地進行訪視讓上述店家進行改造。

雲林縣政府建設處長說明，如仙地咖啡透過拆除既有設施、整理原有植栽並運用格柵及燈光氛圍來凸顯門面景觀；谷泉咖啡莊園運用原有之招牌骨架改造再加上店家及設計師之構想，讓莊園的招牌不同以往更能吸引路上遊客之目光；幸福檜木屋民宿希望以不破壞環境的改造方式，結合大自然場景的裝置意象來呈現多元生態民宿氛圍；創樂子生活學苑以店家的營業項目與設計師合作，特意使用植物設計門面，讓店家的特色能更加突出。

雲林縣政府希望此計畫能拋磚引玉協助華山咖啡大街重新改造店家門面外，更能以全新面貌呈現於大家面前，並為往來遊客給予更優質的服務。另外本次活動特別邀請華山國小弦樂團表演，透過優揚的弦樂音韻來傳達華山咖啡大街特有豐富的文化底蘊，期望重現華山咖啡大街風華。

▲雲林縣政府希望此計畫能拋磚引玉協助華山咖啡大街重新改造店家門面外，更能以全新面貌呈現於大家面前，並為往來遊客給予更優質的服務。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「華山咖啡大街營造計畫」以提升華山咖啡大街獨特性與記憶點，共同勾勒出古坑鄉咖啡亮點藍圖，今日在維野納複合式餐飲特別舉辦「華山新亮點記者會」推廣華山商家特色。（圖／記者蔡佩旻攝）

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華山咖啡大街古坑鄉商圈維野納複合式餐飲

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