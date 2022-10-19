台東市區鐵花商圈　獲全台第一個通過國際服務品質認證

▲台東市區鐵花商圈獲全台第一個通過國際服務品質認證商圈。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府111年推動「鐵花服務品質提升暨行銷推廣輔導計畫」，導入「ISQM國際服務品質認證」輔導，歷經2階段層層篩選與3個月培訓，有15家鐵花商圈業者取得認證審核資格，再由「法約爾國際認證機構」審核委員進行嚴謹審查，共計11家通過認證，通過率達8成，成為全台第1個通過國際服務品質認證的商圈，並於19日在The GAYA Hotel潮渡假酒店10樓Ki-Pi廳舉行授證儀式，由副縣長王志輝及法約爾國際驗證機構董事長王孝慈共同頒發證書。

台東縣政府財政及經濟發展處指出，今年特別向中央爭取補助經費，將協助鐵花商圈建置中英文網站，並著手規劃3條智慧旅遊路線，持續注入數位能量提供旅客更加便利的旅遊服務，同時也針對鐵花商圏業者，舉辦服務品質訓練及輔導，包括數位支付協助及店家環境空間改善等，期望可協助業者優化體質，提昇服務素質，帶動整體商圏發展。

通過認證業者有歐鄉牛排館台東店、東東市、青澤正氣店、天地人手作料理、青澤鐵花店、老東芳青草茶、尖峯髮型/餐飲、溫度釀製所．深黑餐館、二八早餐坊、寶島眼鏡（台東中華店）、鷗咖啡台東店等11家。