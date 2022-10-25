爆蔣萬安私下曾請益　洪秀柱：當首長該強則強要有霸氣

▲國民黨前主席洪秀柱出席婦聯會慶祝光復77週年紀念活動。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄭佩玟／台北報導

針對國民黨台北市長候選人蔣萬安的兩岸政策，國民黨前主席洪秀柱今（25）日受訪時指出，「他的兩岸政策我還不是很清楚，好像沒有在什麼場合聽到他所謂的兩岸政策。」至於民進黨選舉總是離不開「芒果乾」（亡國感），又打出抗中保台，洪秀柱不改小辣椒本色說，「你抗中保台到底抗了什麼中？保了什麼台？還是『抗中害台』？還是『抗中保黨』？保你這個民進黨？」

洪秀柱今早出席婦聯會舉辦的慶祝台灣光復77週年活動，被問到為何沒跟蔣萬安同台，她尷尬回應，「因為他沒有請我呀！我也不知道什麼原因，我猜可能其他人輔選的力道會比我好一點」。不過，她也說，蔣萬安上週有私下拜訪，她當面要蔣該強的時候要強，並指蔣相當斯文、謙和，只是某些方面不夠強，畢竟未來當首長還是要有霸氣，該強的時候要強。

對於民進黨台北市長候選人陳時中打出「抗中保台」，洪秀柱表示，陳時中不用再打這張牌了，因為台灣老百姓也不是不聰明、大家都眼睛雪亮，「抗中保台」和「芒果乾」已經打到讓大家越來越不信任，「你抗中保台到底抗了什麼中？保了什麼台？還是『抗中害台』？還是『抗中保黨』？保你這個民進黨？」

洪秀柱批評，民進黨為了自己的私利，用這種方式來蠱惑老百姓，並製造兩岸之間更多紛擾，未來台灣遲早會遭殃，尤其美國已經要把台灣打造成彈藥庫、刺蝟島，國防部也不敢講未來何時要將兵役延長到1年，「目的是什麼？還是為了選票嘛！」只會讓台海陷入兵凶戰危。

至於國民黨的兩岸政策，洪秀柱重申，國民黨兩岸政策應該很清楚，「九二共識」就是「一個中國原則」，共同謀求國家統一，只是兩岸對「一個中國」的內涵認知不同，所以九二共識當中創造了一個模糊空間，一個是「一中不表」、一個是「一中各表」。

洪秀柱續指，眼前「一中各表」再怎樣也不能表成「兩個中國」或「一中一台」，因此這個政治爭議未來要如何「化異求同」，這是國民黨要更進一步來面對的課題。